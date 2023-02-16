"При этом сейчас россияне хранят в наличной валюте десятки миллиардов долларов США", — сказал Суверов, подчеркнув, что на курсе рубля решение продлить ограничения на снятие наличной валюты не отразится.



"Оно отразится на структуре сбережений россиян. В прошлом году мы видели достаточно высокий спрос на золото, что говорит о том, что россияне заменяют наличную валюту на другие инструменты", — заключил эксперт.