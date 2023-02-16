Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов в разговоре с Рамблером прокомментировал решение российского Центробанка продлить ограничения снятие наличной валюты.
У части россиян валюта являлась средством сбережения, и они тоже "выходят из нее, чтобы получить рублевую массу и финансировать расходы", добавил аналитик.
"При этом сейчас россияне хранят в наличной валюте десятки миллиардов долларов США", — сказал Суверов, подчеркнув, что на курсе рубля решение продлить ограничения на снятие наличной валюты не отразится.
"Оно отразится на структуре сбережений россиян. В прошлом году мы видели достаточно высокий спрос на золото, что говорит о том, что россияне заменяют наличную валюту на другие инструменты", — заключил эксперт.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что ограничения на снятие наличной валюты, введенные ранее в России на фоне санкционной волны Запада, продлят после 9 марта.