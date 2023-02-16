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50 минут назад

Эксперт оценил продление ограничений на снятие наличной валюты

Семён Капранов
Сергей Суверовэксперт

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов в разговоре с Рамблером прокомментировал решение российского Центробанка продлить ограничения снятие наличной валюты.

Спрос на валюту в России явно превышает предложение, особенно в регионах, где есть дефицит наличной валюты. О повышенном спросе свидетельствует тот факт, что курс наличной валюты выше, чем биржевой курс. Так происходит из-за ограничений по снятию наличных.

Эти ограничения вызваны тем фактом, что США и Евросоюз запретили ввоз наличных долларов и евро в Россию. Это было сделано в рамках санкционных мер. И на данный момент санкции продолжают действовать, поэтому и последовало решение о продлении ограничений.

Конечно, в банкоматах продолжает появляться какая-то валюта. Некоторые банки продают ее по мере того, как растет курс доллара.
Сергей Суверов
Сергей СуверовИнвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал»

У части россиян валюта являлась средством сбережения, и они тоже "выходят из нее, чтобы получить рублевую массу и финансировать расходы", добавил аналитик.

"При этом сейчас россияне хранят в наличной валюте десятки миллиардов долларов США", — сказал Суверов, подчеркнув, что на курсе рубля решение продлить ограничения на снятие наличной валюты не отразится.

"Оно отразится на структуре сбережений россиян. В прошлом году мы видели достаточно высокий спрос на золото, что говорит о том, что россияне заменяют наличную валюту на другие инструменты", — заключил эксперт.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что ограничения на снятие наличной валюты, введенные ранее в России на фоне санкционной волны Запада, продлят после 9 марта.

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