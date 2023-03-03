Суммы перевода без счета захотели ограничить 100 тыс. рублей

Лимит на переводы денег при упрощенной идентификации клиента без открытия счета стоит установить на уровне в сто тысяч рублей. Такой законопроект с поправками в антиотмывочный закон подготовили в Росфинмониторинге, он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Соответствующие изменения предлагается внести в законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О национальной платежной системе».

Под упрощенной идентификацией здесь понимается необходимость указывать только ФИО клиента, а также серию и номер его паспорта. При этом новация касается и перевода электронных денежных средств. Кроме того, в случае перевода средств в иностранной валюте, эта сумма также не сможет превысить эквивалент в сто тысяч рублей.

В случае же обычного перевода кредитной организацией средств плательщика с использованием банковского счета, либо при переводах без открытия счета на всех этапах их проведения должна предоставлять следующие сведения: