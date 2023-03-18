Аналитик предупредил о риске хранения долларов

Власти США могут признать все доллары в России «санкционными» и запретить их обращение. Тогда они превратятся в бумагу, не имеющую никакой ценности. О таком риске предупредил аналитик компании «Золотой монетный дом», финансист Дмитрий Голубовский, пишут «Аргументы и факты».

«Власти США вас могут ограбить, запретив напечатанные для России доллары», – отметил Голубовский.

Он разъяснил, что Вашингтон отслеживает все выпущенные купюры. В США знают, какие банкноты для каких банков напечатали, и могут запретить их обращение по серийным номерам.

До начала СВО российские банки отправляли в США заявки на поставку банкнот. В Америке необходимую сумму списывали со счетов финучреждений и отправляли наличность самолетами в РФ.

Однако в марте прошлого года Вашингтон запретил продажу и поставку в Россию долларовых купюр.

Аналитик добавил, что если долларовых санкций не случится, существует риск банального грабежа.