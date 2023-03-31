Эксперты объяснили россиянам, стоит ли делать валютные вклады

Самый простой вариант – обналичить валютные сбережения. Это станет хорошим вариантом, особенно для тех, кто часто выезжает за рубеж. Кроме того, деньги можно разместить под процент, даже если средства уже находятся на валютных счетах, а вывести их не выходит. Ещё один вариант – разместить часть сбережений на бирже, купив «замещающие» облигации. Так называют ценные бумаги, выпускаемые компаниями России. С их помощью можно получить доход приблизительно в 3 – 4% годовых.