$76.45+0.1482.39-0.75
51 минуту назад

Эксперты объяснили россиянам, стоит ли делать валютные вклады

Елена Прошина

Обозреватель отдела экономики Евгений Беляков рассказал, стоит ли делать валютные вклады в связи с появлением на рынке новых предложений с выгодными ставками. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Эксперты объяснили россиянам, стоит ли делать валютные вклады
Фото: ТАССТАСС

По мнению обозревателя, банки России могут ожидать дальнейшего ослабления рубля, поэтому планируют собрать как можно больше валюты. Как сообщает источник, рядовые граждане могут использовать имеющуюся валюту несколькими способами.

Самый простой вариант – обналичить валютные сбережения. Это станет хорошим вариантом, особенно для тех, кто часто выезжает за рубеж. Кроме того, деньги можно разместить под процент, даже если средства уже находятся на валютных счетах, а вывести их не выходит. Ещё один вариант – разместить часть сбережений на бирже, купив «замещающие» облигации. Так называют ценные бумаги, выпускаемые компаниями России. С их помощью можно получить доход приблизительно в 3 – 4% годовых.

Ранее финансовый эксперт Владимир Григорьев объяснил резкий рост курса валют.

Личный счет,Евгений Беляков,Владимир Григорьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий