Эксперты объяснили россиянам, стоит ли делать валютные вклады

Обозреватель отдела экономики Евгений Беляков рассказал, стоит ли делать валютные вклады в связи с появлением на рынке новых предложений с выгодными ставками. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По мнению обозревателя, банки России могут ожидать дальнейшего ослабления рубля, поэтому планируют собрать как можно больше валюты. Как сообщает источник, рядовые граждане могут использовать имеющуюся валюту несколькими способами.
Самый простой вариант – обналичить валютные сбережения. Это станет хорошим вариантом, особенно для тех, кто часто выезжает за рубеж. Кроме того, деньги можно разместить под процент, даже если средства уже находятся на валютных счетах, а вывести их не выходит. Ещё один вариант – разместить часть сбережений на бирже, купив «замещающие» облигации. Так называют ценные бумаги, выпускаемые компаниями России. С их помощью можно получить доход приблизительно в 3 – 4% годовых.
Ранее финансовый эксперт Владимир Григорьев объяснил резкий рост курса валют.