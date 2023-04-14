ФНС заинтересовалась криптодоходами россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заинтересовалась доходами от криптовалют и начала запрашивать у россиян информацию о владении цифровыми активами и их транзакциях. Об этом пишет РБК со ссылкой на сервис контроля, учета и аналитики криптоактивов BitOK.

Налоговая рассылает письма физическим лицам, которые в течение 2021 и 2022 годов совершали операции с криптовалютами и подавали декларации 3-НДФЛ. По данным издания, ведомство просит граждан предоставить информацию в срочном порядке. Кроме того, некоторые россияне уже получили звонки от ФНС. Они касались случаев нарушений, выявленных в уже поданных декларациях, или отсутствия необходимых документов, подтверждающих доходы.

Анонимный источник в налоговой службе сообщил, что на данный момент ведомство не выработало единую позицию относительно налогообложения цифровых валют. При этом он отметил, что уплата налога по форме 3-НДФЛ при наличии прибыли от операций с криптовалютой является обязательной.

Основатель сервиса BitOK Дмитрий Мачихин добавил, что Росфинмониторинг совместно с российскими банками помогают ФНС с выявлением фактов уклонения от подачи отчетности по таким видам деятельности. В частности это касается пользователей услуг p2p-обмена — продажи или покупки криптовалюты между двумя людьми без участия в процессе третьей стороны. Мачихин отметил, что еще два года назад о доходах от цифровых активов в России заявляли только несколько тысяч человек, но уже в 2022 году их число выросло вдвое. По его прогнозам, количество таких задекларированных доходов продолжит увеличиваться такими же темпами.