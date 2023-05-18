Росфинмониторинг заинтересовался получателями денежных переводов

Финансового мониторинга много не бывает, будто бы решили в российской финансовой разведке. Многочисленные нововведения содержатся в законопроекте о борьбе с отмыванием денег, который описывает РБК. Во-первых, Росфинмониторинг предлагает обязать банки с 1 января 2026 года проводить денежные переводы только с указанием данных о получателе средств — фамилию, инициалы и номер паспорта. Это смягчение относительно предыдущей версии документа, где требования были совсем драконовскими — ФИО, дата рождения и полные паспортные данные. Можно предположить, что в ведомстве представили, как норма столкнется с бытовой реальностью — «Вась, я тебе за пиво должен, продиктуй паспорт вплоть до графы «Кем выдан». Также предлагается ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей либо эквивалентом в иностранной валюте. На инициативу реагирует главный экономист ПФ капитал Евгений Надоршин:

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Евгений Надоршин главный экономист ПФ «Капитал» «В моем понимании это в основном скажется на некрупных платежах между различными контрагентами, в том числе, видимо, физическими лицами тоже. Неудобство это приличное, потому что больше полей нужно заполнять, не исключено, что ошибка приведет к отказу в зачислении платежа, а это дополнительные сложности. Нужно смотреть, как к этому будут относиться те, кто обеспечивают платеж. При этом есть ощущение, что просто служба, похоже, хочет упростить себе работу за счет очень больших издержек для экономики потому, что если вся работа по идентификации всех агентов, которые могут проводить и получать платежи, сделана была нормально, то по большому счету должно быть очень ограниченное количество счетов, между которыми можно переводить платежи так, чтобы это нельзя было идентифицировать, то есть кто кому, что отправил. Этот запрос кажется совершенно лишним с точки зрения того регулирования, которое уже давно введено и действует в экономике, и говорит о двух вещах: либо службе лень выполнять свою работу, и она пытается перевалить все на других или, соответственно, часть работы была сделана плохо и вместо того, чтобы исправлять ошибки, служба пытается навести двойной/тройной/четверной контроль. В обоих этих случаях, по-моему, исправлять надо не за счет издержек для всей экономики».

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С другой стороны, требования вряд ли станут для персональных переводов совсем уж катастрофой. Росфинмониторинг предлагает не распространять меры на переводы через Систему быстрых платежей, чтобы «максимально сохранить доступность и удобство для пользователей». Также исключением станут случаи, когда у самого банка или в системах межбанковского обмена уже имеются сведения о получателе.

Отдельно привлекает внимание пункт о том, что меры распространяются как на внутрироссийские, так и трансграничные транзакции. Затронут ли возможные ограничения денежные переводы через системы вроде «Золотой Короны», которыми активно пользуются релоканты, продолжающие работать на российские компании? Говорит старший партнер коллегии адвокатов Del Credere Денис Юров:

Денис Юров старший партнер коллегии адвокатов Del Credere «Денежные переводы через систему «Золотая корона», поскольку она является расчетной внебанковской организацией, также подпадают под те ограничения, те предложения, которые сейчас предлагает Росфинмониторинг. Соответственно, все требования о раскрытии информации о получателе средств также должны применяться и к таким денежным переводам. Соответственно, это также будет затрагивать, конечно же, заграничные переводы. Если раньше не требовалось сообщать какие-либо сведения о получателе кроме ФИО, то сейчас придется как минимум отправителю выяснять эти данные. Если он не сможет их получить, то он не сможет сделать этот перевод, а если получит, то должен будет сообщить РНКО для того, чтобы сделать этот перевод. Я прогнозирую, конечно, что популярность таких переводов снизится».