Россиянам дали совет, в чем хранить накопления
Глава Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам хранить свои сбережения в рублях. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Набиуллина сделала во время пресс-конференции.
«Если мы говорим о том, в чем сберегать, то я могу дать рекомендацию только про рублевые сбережения», – посоветовала она.
Глава ЦБ также добавила, что сбережения в рублях помогают сохранить покупательную способность российской валюты. По её словам, сохранение покупательной способности рубля является ключевым направлением политики Банка России.
Ранее Набиуллина заявила, что экономика России вернётся к докризисному уровню в 2024 году.
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