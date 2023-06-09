$82.64+0.5589.01+0.97

Россиянам дали совет, в чем хранить накопления

Глава Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам хранить свои сбережения в рублях. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянам дали совет, в чем хранить накопления
© globallookpress.com

Такое заявление Набиуллина сделала во время пресс-конференции.

«Если мы говорим о том, в чем сберегать, то я могу дать рекомендацию только про рублевые сбережения», – посоветовала она.

Путин отверг отгораживание России от мировой экономики

Глава ЦБ также добавила, что сбережения в рублях помогают сохранить покупательную способность российской валюты. По её словам, сохранение покупательной способности рубля является ключевым направлением политики Банка России.

Ранее Набиуллина заявила, что экономика России вернётся к докризисному уровню в 2024 году.

9
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители