Россиян предупредили о рисках валютных вкладов
Любой вклад в любой иностранной валюте следует считать рискованным для вкладчика. Это следует из заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции.
"Любой вклад в иностранной валюте, в какой бы валюте не был вклад, он несет валютный риск. А разница между курсом покупки и курсом продажи может съесть значительную часть дохода. И из-за волатильности валют любой валютный вклад похож скорее даже на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые колебания, курсовые риски", - сообщила Набиуллина.
Глава Банка России также напомнила, что, принимая решение об открытии вклада в иностранной валюте в России, надо помнить о действующих валютных ограничениях.
"Вы не можете снять со вклада валюту, вы получите ваши деньги в рублях, но по курсу конвертации банка по соответствующей валюте", - подчеркнула Набиуллина.
По ее словам, Банк России также видит интерес российских граждан ко вкладам в китайских юанях, но пока эта практика не распространена, они составляют порядка 1% от всех вкладов.
В России в связи с санкциями действуют валютные ограничения, формально они работают до 9 сентября, но почти наверняка будут продлены. Дополнительных ограничений, по словам Набиуллиной, вводить не планируется.
На данный момент действуют лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам. Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.
Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдаются по курсу банка. Иностранная валюта выдается в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета.
"Токсичные" наличные. Россиянам рассказали, планируют ли банки массово вводить комиссии по валютным счетам
Российские банки не намерены массово вводить комиссии за внесение наличной валюты. Основная причина здесь в том, что в современной ситуации подобные операции утратили свое значение. Об этом "Российской газете" рассказали представители отрасли и эксперты.
В пресс-службе Газпромбанка сообщили, что "при пополнении карты наличными комиссия за внесение не взимается". Что касается текущих счетов, сборы при пополнении наличными долларами, евро и любой другой валютой через кассу отсутствуют. Вводить их в дальнейшем пока не планируется. В Сбербанке "РГ" также подтвердили, что комиссии за внесение наличной валюты на счет у них нет. Совкомбанк от комментариев отказался. Остальные на запросы пока не ответили.
На текущий момент только два банка объявили о комиссии за внесение наличных долларов и евро на счет - это "Банк Интеза" и Тинькофф Банк. Райффайзенбанк и вовсе прекратил прием этих валют через банкоматы. Тем не менее, вероятность ее появления сохраняется.
По мнению аналитика Банки.ру Вадима Тихонова, комиссию могут ввести и другие банки, но в случае необходимости.
"Если нужно будет сильнее ограничивать объемы евро и долларов США на счетах клиентов", - считает эксперт. Однако комиссия - лишь один из инструментов ограничения в отношении этих валют, пояснил он.
Напомним, что в июне Тинькофф Банк ввел комиссию в размере 1% за внесение долларов и евро через банкоматы и сервисы Тинькофф, а уже в июле повысил ее до 4-10%. Что касается "Банка Интеза", дочерней структуры итальянской банковской группы, то для его клиентов комиссия при внесении этих валют появится с 1 августа - 5% за пополнение до 100 000. При зачислении на счет большей суммы сбор составит 10% соответственно. Однако причины, казалось, схожих решений у двух банков разные, отмечает Тихонов.
"Для "Интезы" это вероятнее всего давление со стороны европейских финансовых властей, требования сокращать операции с Россией. В этом направлении разными методами работают все дочки европейских финансовых групп", - считает аналитик.
Райффайзенбанк еще с 1 февраля 2023 года прекратил принимать в банкоматах наличные доллары и евро. "Количество подобных операций стало незначительным, а технологические сложности этого процесса никуда не делись", - объяснила решение пресс-служба банка в своем Telegram-канале. Тинькофф Банк, в свою очередь, находится под санкциями и ограничен в операциях с европейской и американской валютой и в своих возможностях их размещения, напоминает Тихонов. Следовательно, лишние доллары и евро банку не очень нужны и выгодны.
"Вероятно, Тинькофф Банк просто не желает хранить на счетах клиентов эти валюты. Но если и хранить их без возможности размещения этих средств, то хотя бы получать с этого максимум прибыли", - отмечает аналитик.
По мнению Тихонова, ослабление курса рубля относительно евро и доллара работает в пользу покупки и хранения средств именно в этих резервных валютах. "Они более понятны и привычны россиянам, чем китайский юань", - констатирует аналитик. По этим причинам Тинькофф Банк, осознавая повышенный спрос, мог увеличить комиссию. Однако аналитик добавил, что валютный счет в некоторых случаях все же можно пополнить рублями. Тогда банк не возьмет комиссию, но заработает на конвертации.
Напомним, что ранее Центробанк посчитал незаконным ухудшение условий обслуживания клиентов, комментируя сообщения о решении ряда кредитных организаций в 2022 году ввести дополнительные комиссии за обслуживание валютных счетов. В ЦБ тогда отметили, что одностороннее изменение условий договора, направленное на увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности.
"Тинькофф Банк" задерживает отправку переводов в валюте, поскольку выясняет, как санкции США и Канады повлияют на международные переводы. Об этом сообщается в уведомлении на сайте банка.
"Мы задерживаем отправку переводов в валюте. 20 июля мы подпали под американские и канадские санкции. Выясняем, как именно это может повлиять на международные переводы в валюте. Об изменениях в условиях валютных переводов рассказываем на этой странице", – говорится в уведомлении.
Отмечается, что направления и условия могут меняться. При этом международные переводы по номеру телефона и номеру карты работают как обычно, уточнили в банке.
Ранее "Тинькофф Банк" предупредил клиентов о прекращении работы карт UnionPay за границей. Сотрудник поддержки банка сообщил, что карты платежной системы UnionPay прекратили работу уже 20 июля. Кроме того, по его словам, организация в ближайшее время приостановит их выпуск.
До этого Минфин США ввел против "Тинькофф Банка" санкции. Ограничения также последовали со стороны канадских властей.
В случае глобального кризиса курс доллара может устремиться к отметке в 120 рублей. Об этом РИА Новости заявил старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.
«Рост курса доллара к 120 рублям в текущих условиях видится маловероятным, и для такого существенного ослабления рубля понадобится реализация отдельных рисков. Прежде всего, к ним можно отнести наступление полноценного финансового кризиса в развитых странах», — отметил Григорьев.
По его словам, глобальный финансовый рынок пока закладывает вероятность роста ключевой ставки ФРС США. Однако рынок труда в Штатах достаточно перегрет, а рост инфляции может быть более сильным, чем ожидается в прогнозах.
Он добавил, что на фоне этих условий американский регулятор может продолжить ужесточение своей политики, что вскроет новые проблемы в банковском секторе. В этом случае цены на глобальном товарном рынке будут падать, что усилит давление на рубль. Однако такой сценарий маловероятен, так как снижение темпов экономического роста в ряде стране не означает начало рецессии. Но определенная волатильность на рынке будет присутствовать.
Портфель рублевых пассивов населения в Сбере превысил 20 трлн рублей, в июне прирост портфеля ускорился до 3,8%, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Портфель рублtвых пассивов населения в Сбере превысил 20 трлн рублей. В банке отмечают ежемесячный прирост средств физических лиц с начала 2023 года. В июне прирост ускорился до 3,8%, в июле высокий темп роста сохраняется", - сообщил Сбер.
В банке также отметили, что в валютных вкладах китайский юань и дирхам ОАЭ продолжают заменять доллар США и евро.
"Доля валютных вкладов в общем объеме средств физлиц в Сбере сегодня составляет 8%", - указано в сообщении.
По словам директора департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергея Широкова, клиенты кредитной организации предпочитают сберегать в российских рублях, и эта тенденция будет сохраняться.
Россияне могут прибегнуть к различным финансовым инструментам, которые способны спасти их сбережения от падения отечественной валюты.
Об этом порталу Banki.ru рассказали эксперты, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснили специалисты, первое, что могут сделать граждане — это приобрести на бирже специальные облигации, которые привязаны к иностранным валютам, но выплаты, по которым производятся в рублях по текущему курсу.
Даже если отечественная валюта будет падать, а иностранная, наоборот — расти, обладатели таких облигаций смогут избежать убытков, связанных с девальвацией рубля и даже неплохо на этом заработать. Их средняя доходность — до 8% годовых.
Ещё можно рискнуть и попробовать приобрести акции российских компаний, которые по идее должны выиграть от ослабления рубля. В основном это экспортёры сырья или продукции. Для них ослабление рубля оказывается выгодным, т.к. она повышает их конкурентоспособность.