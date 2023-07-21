Россиян предупредили о рисках валютных вкладов

Любой вклад в любой иностранной валюте следует считать рискованным для вкладчика. Это следует из заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции.

"Любой вклад в иностранной валюте, в какой бы валюте не был вклад, он несет валютный риск. А разница между курсом покупки и курсом продажи может съесть значительную часть дохода. И из-за волатильности валют любой валютный вклад похож скорее даже на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые колебания, курсовые риски", - сообщила Набиуллина.

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Глава Банка России также напомнила, что, принимая решение об открытии вклада в иностранной валюте в России, надо помнить о действующих валютных ограничениях.

"Вы не можете снять со вклада валюту, вы получите ваши деньги в рублях, но по курсу конвертации банка по соответствующей валюте", - подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, Банк России также видит интерес российских граждан ко вкладам в китайских юанях, но пока эта практика не распространена, они составляют порядка 1% от всех вкладов.

В России в связи с санкциями действуют валютные ограничения, формально они работают до 9 сентября, но почти наверняка будут продлены. Дополнительных ограничений, по словам Набиуллиной, вводить не планируется.

На данный момент действуют лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам. Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдаются по курсу банка. Иностранная валюта выдается в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета.

Российские банки не намерены массово вводить комиссии за внесение наличной валюты. Основная причина здесь в том, что в современной ситуации подобные операции утратили свое значение. Об этом "Российской газете" рассказали представители отрасли и эксперты.

В пресс-службе Газпромбанка сообщили, что "при пополнении карты наличными комиссия за внесение не взимается". Что касается текущих счетов, сборы при пополнении наличными долларами, евро и любой другой валютой через кассу отсутствуют. Вводить их в дальнейшем пока не планируется. В Сбербанке "РГ" также подтвердили, что комиссии за внесение наличной валюты на счет у них нет. Совкомбанк от комментариев отказался. Остальные на запросы пока не ответили.

На текущий момент только два банка объявили о комиссии за внесение наличных долларов и евро на счет - это "Банк Интеза" и Тинькофф Банк. Райффайзенбанк и вовсе прекратил прием этих валют через банкоматы. Тем не менее, вероятность ее появления сохраняется.

По мнению аналитика Банки.ру Вадима Тихонова, комиссию могут ввести и другие банки, но в случае необходимости.

"Если нужно будет сильнее ограничивать объемы евро и долларов США на счетах клиентов", - считает эксперт. Однако комиссия - лишь один из инструментов ограничения в отношении этих валют, пояснил он.

Напомним, что в июне Тинькофф Банк ввел комиссию в размере 1% за внесение долларов и евро через банкоматы и сервисы Тинькофф, а уже в июле повысил ее до 4-10%. Что касается "Банка Интеза", дочерней структуры итальянской банковской группы, то для его клиентов комиссия при внесении этих валют появится с 1 августа - 5% за пополнение до 100 000. При зачислении на счет большей суммы сбор составит 10% соответственно. Однако причины, казалось, схожих решений у двух банков разные, отмечает Тихонов.

"Для "Интезы" это вероятнее всего давление со стороны европейских финансовых властей, требования сокращать операции с Россией. В этом направлении разными методами работают все дочки европейских финансовых групп", - считает аналитик.

Райффайзенбанк еще с 1 февраля 2023 года прекратил принимать в банкоматах наличные доллары и евро. "Количество подобных операций стало незначительным, а технологические сложности этого процесса никуда не делись", - объяснила решение пресс-служба банка в своем Telegram-канале. Тинькофф Банк, в свою очередь, находится под санкциями и ограничен в операциях с европейской и американской валютой и в своих возможностях их размещения, напоминает Тихонов. Следовательно, лишние доллары и евро банку не очень нужны и выгодны.

"Вероятно, Тинькофф Банк просто не желает хранить на счетах клиентов эти валюты. Но если и хранить их без возможности размещения этих средств, то хотя бы получать с этого максимум прибыли", - отмечает аналитик.

По мнению Тихонова, ослабление курса рубля относительно евро и доллара работает в пользу покупки и хранения средств именно в этих резервных валютах. "Они более понятны и привычны россиянам, чем китайский юань", - констатирует аналитик. По этим причинам Тинькофф Банк, осознавая повышенный спрос, мог увеличить комиссию. Однако аналитик добавил, что валютный счет в некоторых случаях все же можно пополнить рублями. Тогда банк не возьмет комиссию, но заработает на конвертации.

Напомним, что ранее Центробанк посчитал незаконным ухудшение условий обслуживания клиентов, комментируя сообщения о решении ряда кредитных организаций в 2022 году ввести дополнительные комиссии за обслуживание валютных счетов. В ЦБ тогда отметили, что одностороннее изменение условий договора, направленное на увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности.

"Тинькофф Банк" задерживает отправку переводов в валюте, поскольку выясняет, как санкции США и Канады повлияют на международные переводы. Об этом сообщается в уведомлении на сайте банка.

"Мы задерживаем отправку переводов в валюте. 20 июля мы подпали под американские и канадские санкции. Выясняем, как именно это может повлиять на международные переводы в валюте. Об изменениях в условиях валютных переводов рассказываем на этой странице", – говорится в уведомлении.

Отмечается, что направления и условия могут меняться. При этом международные переводы по номеру телефона и номеру карты работают как обычно, уточнили в банке.

Ранее "Тинькофф Банк" предупредил клиентов о прекращении работы карт UnionPay за границей. Сотрудник поддержки банка сообщил, что карты платежной системы UnionPay прекратили работу уже 20 июля. Кроме того, по его словам, организация в ближайшее время приостановит их выпуск.

До этого Минфин США ввел против "Тинькофф Банка" санкции. Ограничения также последовали со стороны канадских властей.

В случае глобального кризиса курс доллара может устремиться к отметке в 120 рублей. Об этом РИА Новости заявил старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

«Рост курса доллара к 120 рублям в текущих условиях видится маловероятным, и для такого существенного ослабления рубля понадобится реализация отдельных рисков. Прежде всего, к ним можно отнести наступление полноценного финансового кризиса в развитых странах», — отметил Григорьев.

По его словам, глобальный финансовый рынок пока закладывает вероятность роста ключевой ставки ФРС США. Однако рынок труда в Штатах достаточно перегрет, а рост инфляции может быть более сильным, чем ожидается в прогнозах.

Он добавил, что на фоне этих условий американский регулятор может продолжить ужесточение своей политики, что вскроет новые проблемы в банковском секторе. В этом случае цены на глобальном товарном рынке будут падать, что усилит давление на рубль. Однако такой сценарий маловероятен, так как снижение темпов экономического роста в ряде стране не означает начало рецессии. Но определенная волатильность на рынке будет присутствовать.

Портфель рублевых пассивов населения в Сбере превысил 20 трлн рублей, в июне прирост портфеля ускорился до 3,8%, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Портфель рублtвых пассивов населения в Сбере превысил 20 трлн рублей. В банке отмечают ежемесячный прирост средств физических лиц с начала 2023 года. В июне прирост ускорился до 3,8%, в июле высокий темп роста сохраняется", - сообщил Сбер.

В банке также отметили, что в валютных вкладах китайский юань и дирхам ОАЭ продолжают заменять доллар США и евро.

"Доля валютных вкладов в общем объеме средств физлиц в Сбере сегодня составляет 8%", - указано в сообщении.

По словам директора департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергея Широкова, клиенты кредитной организации предпочитают сберегать в российских рублях, и эта тенденция будет сохраняться.

Россияне могут прибегнуть к различным финансовым инструментам, которые способны спасти их сбережения от падения отечественной валюты.

Об этом порталу Banki.ru рассказали эксперты, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили специалисты, первое, что могут сделать граждане — это приобрести на бирже специальные облигации, которые привязаны к иностранным валютам, но выплаты, по которым производятся в рублях по текущему курсу.

Даже если отечественная валюта будет падать, а иностранная, наоборот — расти, обладатели таких облигаций смогут избежать убытков, связанных с девальвацией рубля и даже неплохо на этом заработать. Их средняя доходность — до 8% годовых.