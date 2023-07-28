Экономист оценил повышение ставок по вкладам рядом крупных банков РФ
Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о повышении ставок по вкладам рядом крупных российских банков.
По данным "Известий", девять из топ-20 российских банков приняли решение об увеличении ставки по вкладам вплоть до 11%, тогда как в настоящее время средняя ставка по депозитам находится на уровне 6,9–7,84%.
Повышение ставок по вкладам - это прямая реакция банков на увеличение ключевой ставки Центробанком до 8,5%. На мой взгляд, таким образом они пытаются подсластить горькую пилюлю. Чтобы на общем фоне сгладить эффект от повышения ставки ЦБ и вызвать относительно позитивную реакцию, они первым делом объявили о повышении ставок по вкладам. Но минусы, которые несет в себе высокая ставка в макроэкономическом, в государственном измерении, значительнее, нежели выгода отдельных вкладчиков.Михаил БеляевКандидат экономических наук
Эксперт обозначил негативные аспекты, связанные с увеличением ставок.
"Предполагается, что для выплаты высоких процентов по вкладам достаточной доходностью должны обладать активные операции, то есть кредиты. Конечно, там нет прямой пропорции, но тут важно понимать, что банки неизбежно повысят ставки по кредитам - и для промышленности, и для физических лиц. По ипотеке, по автокредитам - по всем. А повышенная ставка по кредитам затруднит их оформление людьми, а также негативно скажется на расширении платежеспособного спроса в макроэкономическом аспекте и на действующих в хозяйственной сфере компаниях. Им постоянно нужны кредиты, чтобы закрывать свои текущие потребности и обеспечивать их заемными средствами. А эти заемные средства станут более дорогими, что будет сдерживать развитие компаний", — сказал эксперт.
"В конечном итоге проиграют и вкладчики, поскольку они существуют в реалиях макроэкономики, которая будет находиться в более затруднительных условиях. Тут речь может идти о том, что не так активно будут открываться рабочие места, не так активно будет повышаться заработная плата и так далее", — добавил он.
Ставки уже существующих банковских вкладов, как правило, не пересматриваются, их могут увеличить для вновь открываемых вкладов, подчеркнул экономист.
"Многие банки используют такую уловку, что в случаях, когда клиент ранее положил в них деньги под более низкий процент, то там препятствуют переоформлению данного вклада под более высокий процент. То есть новые проценты они рассматривают только для новых вкладов. Но для тех клиентов, которые смогут переоформить свои вклады, повышение ставок вплоть до 11% - это положительный момент", — сказал Беляев.
Ранее сообщалось, что ЦБ введет для банков требования по защите данных при операциях с цифровым рублем.