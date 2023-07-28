Экономист оценил повышение ставок по вкладам рядом крупных банков РФ

"Предполагается, что для выплаты высоких процентов по вкладам достаточной доходностью должны обладать активные операции, то есть кредиты. Конечно, там нет прямой пропорции, но тут важно понимать, что банки неизбежно повысят ставки по кредитам - и для промышленности, и для физических лиц. По ипотеке, по автокредитам - по всем. А повышенная ставка по кредитам затруднит их оформление людьми, а также негативно скажется на расширении платежеспособного спроса в макроэкономическом аспекте и на действующих в хозяйственной сфере компаниях. Им постоянно нужны кредиты, чтобы закрывать свои текущие потребности и обеспечивать их заемными средствами. А эти заемные средства станут более дорогими, что будет сдерживать развитие компаний", — сказал эксперт.