Путин анонсировал повышение МРОТ

«Мы продолжаем индексировать и МРОТ, так чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума. С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом», — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.