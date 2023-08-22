Путин анонсировал повышение МРОТ
С 1 января 2024 года в России повысят МРОТ сразу на 18,5%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает «Вечерняя Москва».
Он напомнил, что с 1 января 2023 года МРОТ повысили на 6,3% до 16242 рублей в месяц.
«Мы продолжаем индексировать и МРОТ, так чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума. С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом», — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По его мнению, данное решение позитивно скажется на доходах почти 4,8 миллиона россиян.
Ранее Путин сообщил, что за 1,5 года доля рубля при оплате экспорта РФ выросла более чем в три раза.
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