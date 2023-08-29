"А что касается ограничений торговых наценок, то мы неоднократно выступали с инициативой ограничить всем ретейлерам - вне зависимости от того, что именно они продают - цветы или, например, продукты питания - эту наценку на уровне не более 30% от закупочной цены. А если ретейлер или магазин продает товар с наценкой более 30% от закупочной цены, то это уже, на наш взгляд, должно преследоваться согласно законодательству. 30% - это уже очень много, однако на сегодняшний день у нас наценка нередко зашкаливает за 100%, а порой доходит и до 200%. Поэтому, полагаю, сейчас стоит вернуться к идее об ограничении уровня торговых наценок в любой области, прежде всего на продукты питания и другие социально значимые товары", — заявил Председатель Национального союза защиты прав потребителей.