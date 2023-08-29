«Причины кроются в алчности». Эксперт рассказал о росте цен на цветы перед 1 сентября
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию с ростом цен на цветы в России перед некоторыми праздниками, такими как День знаний, а также оценил предложение члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадима Деньгина контролировать цены на букеты.
Ранее Деньгин в интервью "Парламентской газете" отметил, что, по данным опроса ВЦИОМ, 49% россиян собираются покупать цветы и подарки учителям ко Дню знаний. При этом традиционно каждый год цены на цветы к 1 сентября повышают на 20-25%. Решением проблемы, по словам парламентария, могут стать государственные ограничения на наценку.
Недобросовестные продавцы цветов хотят заработать крупные суммы за один-два дня. Однако в период с 31 августа по 1 сентября никаких чисто экономических причин для подорожания букетов нет. Причины роста цен кроются в алчности, в желании заработать больше денег.Павел ШапкинПредседатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики
Специалист отметил, что ситуация с продажей цветов в России перед праздниками "похожа на ценовой сговор".
"А любой ценовой или картельный сговор у нас преследуется уголовно, его участникам грозят тюремные сроки. И, полагаю, сейчас самое время для Федеральной антимонопольной службы или прокуратуры, основываясь на сообщениях СМИ и обращениях граждан, заняться проверками импортеров, оптовых и розничных продавцов цветов на предмет ценового сговора перед 1 сентября", — сказал эксперт, подчеркнув, что территориальные управления ФАС действуют во всех субъектах РФ.
Говоря об инициативе Деньгина по введению государственного ограничения стоимости цветов перед праздниками, Шапкин отметил, что в российском законодательстве уже существуют нормы, позволяющие привлекать к ответственности недобросовестных продавцов.
"А что касается ограничений торговых наценок, то мы неоднократно выступали с инициативой ограничить всем ретейлерам - вне зависимости от того, что именно они продают - цветы или, например, продукты питания - эту наценку на уровне не более 30% от закупочной цены. А если ретейлер или магазин продает товар с наценкой более 30% от закупочной цены, то это уже, на наш взгляд, должно преследоваться согласно законодательству. 30% - это уже очень много, однако на сегодняшний день у нас наценка нередко зашкаливает за 100%, а порой доходит и до 200%. Поэтому, полагаю, сейчас стоит вернуться к идее об ограничении уровня торговых наценок в любой области, прежде всего на продукты питания и другие социально значимые товары", — заявил Председатель Национального союза защиты прав потребителей.
Эксперты ранее рассказали изданию "Москва 24" о том, какие подарки не следует дарить учителю на 1 сентября.