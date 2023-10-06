Экономисты оценили ситуацию с ценами на продукты в России

В России осенью ожидается повышение цен на некоторые товары и продукты, заявил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, подорожает все, где есть импортная составляющая. Ближе к Новому году, отметил Разуваев, увеличится стоимость праздничного стола: в цене вырастут игристое вино, соленая рыба и прочие продукты.

Есть 30-летняя статистика свободной экономики в России — осенью всегда дорожает все, как и летом бывает падение цен. Подорожает все, где есть импортная составляющая. Это естественная реакция на курс [доллара], — заявил эксперт.

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Особого всплеска цен ожидать не стоит, потому что в стране не так много импортных продуктов, подчеркнул Разуваев. Но, учитывая традиционную инфляционную волну осенью, дорожать будет все, в частности техника и гаджеты.

Думаю, что ближе к Новому году подорожает то, что называют обычно новогодним столом: весь алкоголь, игристое вино, соленая рыба и прочее. Но это будет чуть позже. С импортной составляющей подорожает сильнее бытовая техника, однозначно, смартфоны. Если хотите, купите эту продукцию прямо сейчас, — добавил аналитик.

Курс доллара, который впервые с 14 августа вырос до 101 рубля, напрямую скажется на ценах в магазинах. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на экономиста и политического аналитика Валерия Корнеева.

По словам эксперта, ослабление курса рубля на фоне подорожания доллара повлияет на жизнь простых россиян. Специалист напомнил, что 75% продукции, которая продается в России, – полностью импортная или состоит из иностранных комплектующих. Именно поэтому рост курса доллара скажется на ценах в магазинах.

"Резкое повышение курса, которое началось всего 2–3 месяца назад, конвертировалось в конкретные цены магазинов пока на 30–40%. Мы еще ожидаем повышения инфляции в стране", – отметил Корнеев.

По мнению экономиста, история с обвалом курса рубля не станет долгоиграющей. Он добавил, что к концу 2023 года рубль будет на уровне отметки 90 или ниже.

Ранее курс доллара превысил 101 рубль впервые с 14 августа. В ходе торгов по состоянию на 08:13 по московскому времени стоимость американской валюты поднялась на 72 копейки и достигла 101,12 рубля. В свою очередь, европейская валюта выросла на 1,13 рубля и достигла 106,9 рубля.

Каждый год в Москве в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень" подводят итоги работы отечественного сельского хозяйства, и этот год не стал исключением. Тем более что аграрии страны снова смогли подтвердить ту высокую планку, которую задали за последние годы.

Базовые показатели Доктрины продовольственной безопасности достигнуты и некоторые даже превышены - по зерну, сахару, растительному маслу, мясу и рыбе, подчеркнул Михаил Мишустин, выступая вчера на пленарном заседании выставки. Хотя рекордного урожая зерновых, как в прошлом году, сейчас не ожидается, результат все равно будет весомый.

"По предварительным данным - уборочная кампания еще не везде завершена - планируем собрать около 130 миллионов тонн. То есть хватит и для внутреннего рынка, и для выполнения обязательств перед нашими партнерами", - заметил премьер.

Положительная динамика наблюдается по объемам производства картофеля, фруктов и овощей, особенно в теплицах.

"У наших людей не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов питания", - констатировал глава кабмина.

Предположения Запада о возникновении дефицита потребительских продуктов в России из-за санкций не оправдались, сообщает немецкое издание Welt. По словам журналистов, у россиян сохраняется ощущение «нормальности», которое особенно усиливается в продуктовых магазинах. В материале отмечается, что это происходит в том числе из-за присутствия немецких брендов на российском рынке.

«Санкции, которые Запад ввел против России, были направлены на то, чтобы настроить население против президента Путина. Но военные действия на Украине до сих пор едва чувствуются в повседневной жизни многих россиян. Это в том числе заслуга немецких компаний», — говорится в статье.

По словам авторов издания, на Западе полагали, что санкции, которые были введены после начала специальной военной операции на Украине и не были направлены непосредственно против граждан России, все же окажутся ощутимы для обывателей. Предполагалось, что западные бренды исчезнут и это «катапультирует российских потребителей обратно в мир позднего Советского Союза». Однако ничего подобного не произошло, констатируют журналисты.

Хотя тратить на еду и напитки приходится всё больше и меняться эта тенденция не собирается, способы сохранения бюджета найдутся всегда: в ход идут и многочисленные карты лояльности, и предварительное изучение ассортимента. «Секрет» вместе с экспертом по скидкам, руководителем отдела маркетинга скидочного сервиса «Едадил» Михаилом Алхутовым собрал шесть советов, которые помогут покупать продукты экономно и сохранять большую часть зарплаты на другие нужды.

Совет № 1: планируйте меню на неделю

Составить чёткий список продуктов и не покупать лишнего куда проще, если вы заранее знаете, что будете готовить на протяжении ближайшей недели. Тем, кому неделя кажется слишком длинным сроком, можно планировать питание хотя бы на два-три дня. Так в корзине не окажется лишних товаров.

Совет № 2: покупайте оптом впрок

Иногда покупка больших упаковок может оказаться выгоднее, чем маленьких по акции. Особенно удобно закупаться оптом в специальных торговых точках, которые ориентированы именно на такие продажи.

Совет № 3: изучайте ассортимент везде

«Не стоит подходить к покупкам стереотипно и идти за продуктами исключительно в магазины низкого ценового сегмента, чтобы сэкономить. Практика показывает, что иногда даже в магазинах премиум класса можно найти дешёвые товары», — рассказывает Михаил Алхутов из «Едадила».

Заглядывайте и в сервисы доставки: там нередко можно найти очень привлекательные варианты. В общем изучите как можно больше вариантов — так вы повысите свои шансы сэкономить.

Совет № 4: присматривайтесь к собственным торговым маркам

Собственные торговые марки магазинов, как правило, могут похвастаться высоким качеством, а производят такую продукцию нередко на тех же заводах, что и товары известных брендов.

«При этом на прилавках они будут стоить дешевле, потому что в их себестоимость не входит брендовая наценка и процент с продаж, который обычно платят внешние поставщики магазинов», — добавил эксперт.

Совет № 5: следите за счастливыми часами

Во многих магазинах есть подобные акции. В некоторых, к примеру, продукты продаются дешевле утром в будни, когда посетителей традиционно меньше, чем по вечерам или в выходные.

Совет № 6: не забывайте про карты лояльности

Оформите такие карты во всех магазинах, в которые привыкли ходить. Нередко получить скидку можно только при их наличии. Порой разница в цене может показаться несущественной, но в целом такая привычка позволит неплохо сэкономить на длинной дистанции.

Многие покупатели, оказавшись в продуктовом магазине, совершают покупки бессистемно и тратят больше денег, чем собирались изначально. О том, как избежать подобных ошибок, рассказала «Газете.Ru» финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

По словам специалиста, список продуктов необходимо составлять на сытый желудок и не торопиться. Из списка необходимо исключить те продукты, которые уже есть в холодильнике, что позволит избавиться от просроченной еды.

Продукты нужно группировать по категориям, чтобы не бродить бессистемно по супермаркету. Также следует быть точным: указывать в списке точное количество товара, чтобы избежать спонтанной покупки.

Также, по словам Матвеевой необходимо определить точную сумму, которую вы планируете потратить на покупки. А чтобы не было соблазна потратить деньги с банковской карты, следует взять с собой наличные.

Также специалист советует исключить из списка покупок продукты, которые не были съедены после предыдущего похода в магазин.

Большинство россиян одобрили идею появления в магазинах специальных полок с товарами с истекающим сроком годности для пенсионеров и других уязвимых групп населения. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Поддержали бесплатную раздачу таких продуктов в торговых точках 71 процент респондентов. Против появления социальных полок высказались 17 процентов опрошенных. Чаще всего граждане объясняли свое мнение доводами о том, что нужно повышать пенсии, а не «просрочку раздавать», а также тем, что продовольственные товары с истекающим сроком годности могут быть опасны для здоровья. Также прозвучали мнения: «Наглецы все расхватают, нуждающимся ничего не останется» и «Это унижение человеческого достоинства!».

Женщины одобряли идею о раздаче продуктов чаще, чем мужчины (75 против 68 процентов), при этом инициатива в большинстве случаев находила поддержку среди молодых россиян до 34 лет (76 процентов).

Опрос проводился с 4 по 5 октября 2023 года. В исследовании компании участвовали 1600 экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.