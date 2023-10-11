Лимит на перевод средств с электронных кошельков могут повысить до 1 млн рублей

В России лимиты на остаток денег на электронных кошельках и максимальный размер перевода с них для граждан, которые прошли идентификацию, могут повысить до 1 млн рублей, сообщают «Известия».

В настоящее время он составляет 600 тысяч рублей. С такой инициативой выступили участники рынка, которые обратились в Центробанк и Росфинмониторинг. Предложения поддержал Банк России. Как заявила председатель правления НКО «Мобильная карта» Елена Шейкина, суммы ограничений устарели, они сдерживают развитие рынка электронных денежных средств (ЭДС).

Как считают в ЦБ РФ, инициатива может способствовать повышению привлекательности услуг по переводу ЭДС для клиентов. В Росфинмониторинге говорят, что у ведомства также нет возражений. Отмечается, что данное увеличение фактически сближает функционал электронных кошельков с банковским счетом клиента. По этой причине целесообразна унификация с действующими антиотмывочными стандартами в отношении таких счетов. Например, можно установить требование о личном присутствии клиента при открытии кошелька.