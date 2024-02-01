Эксперт оценил новую идею по борьбе с телефонными мошенниками

Я не уверен, что эта мера позволит бороться с мошенниками. У каждого оператора связи уже есть обязанность транслировать своему абоненту номер звонящего. И они несут ответственность в тех случаях, когда абоненты видят подменный номер, а не истинный. При этом короткий номер можно подделать, под него можно мимикрировать, это несложно, особенно если человек, которому поступает звонок, не является абонентом «большой тройки» операторов. При звонке абонентам компаний МТС, «Мегафона» или «Теле2», использующим антифрод – системы [системы мониторинга и предотвращения мошеннических операций] подделать номер значительно сложнее, нежели при звонке абоненту мелкого оператора связи, которых достаточно много осталось в российских регионах. Небольшие операторы экономят на оборудовании, которое «режет» подобный трафик, поэтому там могут проявиться мошеннические звонки.

Генрих Девяткин Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ