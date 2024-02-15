Эксперт рассказал, как защитить свои деньги от мошенников

Эксперт по финансовым мошенничествам и бывший директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал о том, как защитить свои накопления от мошенников. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Ляха, легко определить телефонного мошенника поможет наличие в разговоре с ним следующих признаков — злоумышленники всегда напирают на необходимость как можно быстрее отправить деньги, при этом никому об этом не сообщать. Самыми популярными на сегодняшний день схемами обмана, как отмечает эксперт, является просьба помочь полиции поймать мошенника (при этом сначала жертве могут позвонить от лица преступника, а потом якобы от сотрудников правоохранительных органов), сообщение о незаконном переоформлении собственности, либо необходимости перевыпуска сим-карты. Часто встречаются и более изощренные схемы — например, сообщение с предварительно украденного (или поддельного) номера начальника, копирование голоса известного человека с помощью ИИ, либо предложение инвестировать средства под крайне выгодные проценты.

Чтобы защитить свои сбережения, Лях советует никогда не верить на слово звонящим незнакомцам, даже если вам называют конкретные имена, фамилии и адреса. Также следует сразу насторожиться, если разговор заходит о деньгах или банковских реквизитах. Эксперт еще раз напоминает, что настоящие сотрудники банков, полиции и министерств никогда не просят о снятии или переводе денег. Кроме того, не стоит поддаваться давлению — за отказ сотрудничать со звонящим не может наступить никакой уголовной ответственности (хотя мошенники часто пытаются убедить собеседника в обратном).

Для максимальной безопасности следует придерживаться нескольких простых правил — никогда не переходить по подозрительным ссылкам в социальных сетях и мессенджерах, не раскрывать другим людям конфиденциальные данные, а также не называть незнакомым людям ПИН-код карты и пароли из СМС.

Эксперт также добавил, что помочь минимизировать ущерб от мошенников могут лимиты на переводы или снятие средств с банковских карт. Ещё одним полезным инструментом, по словам Ляха, является бесплатный определитель номера.

В случае если же вы все-таки стали жертвой мошенников, первым делом необходимо как можно быстрее сообщить о ситуации в банк, после чего обращаться в полицию.