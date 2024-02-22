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Во второй декаде февраля выросла максимальная ставка по вкладам в рублях

Согласно материалам Центрального банка России, во второй декаде февраля выросла средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам. Об этом сообщает ТАСС.

В России выросла максимальная ставка по вкладам в рублях
© РИА Новости

Отмечается, что ставка выросла до 14,86% годовых. При этом в первой декаде февраля ставка находилась на уровне 14,83%.

В Центральном банке также отметили, что рост показателя был зафиксирован в десяти самых крупных российских банках. К этот список вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Московский кредитный банк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у Qiwi-банка.

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