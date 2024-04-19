Россиянам перечислили условия блокировки банковских карт

Банковский перевод, карту и даже счет клиента могут заблокировать из-за обычных операций. Финансовый аналитик Вадим Заноздрин перечислил условия блокировки, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, карту могут блокировать при нетипичных действиях, с помощью алгоритма нейросети банка, которая отслеживает сомнительные сделки. По закону таковыми являются переводы свыше 600 тысяч рублей, нестандартные действия клиента, небольшая разница между приходом и расходом денежных средств. Есть и собственные нормы банка, которые также включат в механизмы поиска.

Эксперт добавил, что сомнительными кажутся частые снятия наличных, большое количество платежных поручений в день, высокие обороты по счету в месяц при низком остатке.

Однако это вовсе не значит, что любой перевод, подходящий под эти критерии, заблокируют. При подозрении банк, как правило, связывается лично с клиентом для уточнения деталей. Если объяснения устраивают сотрудника банка, то проверка покажет отсутствие злого умысла, а деньги уйдут по назначению.

Ранее стало известно, что в среднесрочной перспективе россияне могут столкнуться с риском увеличения числа отказов при совершении денежных переводов как внутри страны, так и за ее пределами. Главной причиной подобной динамики, как уточнили опрошенные аналитики, станут изменения в рекомендации 16 («Электронные переводы средств»), которые разработала Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).