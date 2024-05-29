Россиянам ограничат анонимные денежные переводы

В России вводятся ограничения на денежные переводы без открытия банковского счета в случае упрощенной идентификации клиента. После вступления в силу нового закона полную идентификацию будут проходить все граждане, переводящие сумму свыше 100 тыс. рублей или ее эквивалент в иностранной валюте. Соответствующий документ размещен 29 мая на портале правовой информации.

«Данным законопроектом предлагается установить максимальную сумму переводов при упрощенной идентификации в ₽100 тыс.», — пояснил депутат Госдумы Олег Димов.

До сих пор идентификация не требовалась при переводах до ₽15 тыс., а свыше этой суммы предусматривалась лишь упрощенная процедура.

По словам замглавы Росфинмониторинга Германа Негляда, отсутствие лимита не соответствовало международным антиотмывочным стандартам и создавало риски использования переводов в противоправных целях.

«Принятие закона позволит повысить прозрачность и снизить риски незаконных операций», – отметил он.

Согласно данным ведомства, 85-90% переводов без открытия счета совершаются на сумму менее ₽100 тыс. Таким образом, под новые правила подпадут оставшиеся 10-15% операций.

Кроме того, документ повышает максимальный остаток на неперсонифицированном электронном кошельке с ₽60 тыс. до ₽100 тыс. Закон вступит в силу через год после официальной публикации.

До этого стало известно, что Райффайзенбанк остановит отправку переводов в долларах.