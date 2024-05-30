Комбайнеры, стоматологи и айтишники: кто может попасть под повышенный НДФЛ

Минфин твердо намерен ввести прогрессивную шкалу налогообложения и уже огласил суммы дохода, для которых собираются повысить НДФЛ. Поправки в налоговое законодательство ведомство представило в Правительство 28 мая. «Парламентская газета» выясняла, какие профессии могут коснуться эти фискальные изменения.

© © freepik.com

Появилась конкретика

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что внесенные в Правительство поправки позволят обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет и дадут рост экономического благосостояния страны.

Россиянам ограничат анонимные денежные переводы

В первую очередь речь идет о новой прогрессивной шкале НДФЛ, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства. Так, ставка в 13 процентов останется неизменной, если годовой доход составляет до 2,4 миллиона рублей. При доходе от 2,4 до 5 миллионов рублей она увеличится до 15 процентов. Доход от 5 до 20 миллионов рублей будет облагаться налогом в 18 процентов, а ставка в 20 процентов предусмотрена для тех, чей доход составляет от 20 до 50 миллионов рублей. Доход свыше 50 миллионов рублей будет облагаться налогом в 22 процента.

Доходы участников СВО в виде денежного довольствия и иных дополнительных выплат не подпадают под повышение НДФЛ. Для них сохранится прежний порядок налогообложения.

Силуанов подчеркнул, что налоговые изменения коснутся только 3,2 процента работающих людей, или двух миллионов человек из 64 миллионов работающего населения.

Кто заплатит больше

Заявленная планка в 2,4 миллиона рублей, после которой подоходный налог увеличат, означает, что в месяц человек должен получать от 200 тысяч рублей. Таким образом, исходя из данных Росстата о зарплатах россиян за 2023 год, в 15-процентный диапазон попадают, например, консультанты по вопросам управления (их средняя зарплата в 2023 году — 229 547,1 рубля) и разработчики компьютерного программного обеспечения (212 235 рублей).

Однако, учитывая, что ежегодно зарплаты повышаются примерно на уровень инфляции, можно предположить, что скоро под повышенный НДФЛ попадут и профессии, где зарплаты пока немного недотягивают до заявленных пределов, не исключил эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. К примеру, рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка (184 739,2 рубля).

Под высокий НДФЛ могут попасть и «штучные экземпляры», которых официальная статистика не учитывает. Эксперты «Авито Работы» составили топ-5 вакансий с самыми большими предложениями заработной платы в России за август 2023 года. В них вошли: комбайнер с зарплатой в 420-500 тысяч рублей, детский стоматолог — 330-500 тысяч, врач косметолог-дерматолог — 150-450 тысяч.

Кроме того, по данным Росстата за январь-декабрь 2023 года, в трех регионах средняя зарплата научных сотрудников, работающих в организациях науки, образования, здравоохранения, социального обслуживания, превысила 200 тысяч рублей. В Чукотском автономном округе специалисты такого профиля зарабатывают в среднем 287 965 рублей, в Ямало-Ненецком АО — 266 269 рублей, в Магаданской области — 210 847 рублей.

По данным исследования hh.ru за 2023 год, в список самых высокооплачиваемых специальностей вошли IT-специалист по работе с большими данными для решения задач бизнеса (DevOps-инженер) и IT-специалист, который занимается всем циклом разработки программ и сервисов (Data Scientist), куда входит разработка, тестирование, администрирование, автоматизация процессов, постройка единой инфраструктуры. Заработная плата первого составила 202,5 тысячи рублей, второго — 214 тысяч рублей.

Согласно исследованию финансового маркет-плейса Банки.ру, в 2024 году средняя зарплата IT-специалиста уровня мидл с опытом работы от одного до трех лет и специализацией «кибербезопасность» составила 220-250 тысяч рублей. На таком же уровне зарабатывает IT-специалист, который занимается всем циклом разработки программ и сервисов (Data Scientist). Специалисты, работающие в области создания, проектирования и разработки различных методов добычи нефти и газа из недр земли, получают 300 тысяч рублей.

Позиция экспертов и депутатов

Понятно, что все эти цифры можно воспринимать в качестве налогооблагаемой базы пока еще только умозрительно, уточнил Михаил Беляев. Окончательное решение о параметрах налоговой системы примет Госдума. Причем не отдельно, а в совокупности с другими важными поправками: в весеннюю сессию Правительство внесет в Госдуму для обсуждения сразу три законопроекта, включающие предложения по налоговой системе, в Бюджетный кодекс и федеральный бюджет.

После внесения законопроекта дискуссии продолжатся, считает председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Фракция ЛДПР примет коллегиальное решение после обсуждения документов, так как депутаты и сенаторы представляют разные регионы, отметил он. «Мы внимательно проанализируем, какого количества граждан это касается и с какими доходами», — сообщил он «Парламентской газете».

Дополнительные налоги — это всегда неприятно и непривычно, какой бы богатый человек ни был, признал парламентарий. Но если взять, например, гражданина с доходом 10 миллионов в год, то сегодня он платит 1,4 миллиона налогов в год, а при новой системе отдаст 1,6 миллиона. Если эти 200 тысяч разбить на 12 месяцев, то получится около 16 тысяч в месяц.