Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал просьбу депозитария Казахстана о выводе российских ценных бумаг из инфраструктуры страны.

Ранее Центральный депозитарий Казахстана обратился к владельцам российских ценных бумаг с просьбой вывести их из своего контура, передавало РБК. Отмечалось, что это решение было обусловлено введением блокирующих санкций США в отношении организации. Генеральная лицензия на завершение операций с Мосбиржей и ее структурами действует до 13 августа. Крайний срок вывода бумаг из Казахстана — 10 августа. Всего депозитарий учитывает 140 наименований бумаг с префиксом RU.

Казахстан, который является членом ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), который входит в состав ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и прочих группировок, тяготеющих к укреплению и наращиванию связей с Россией по всем направлениям, оказался под давлением санкций со стороны Соединенных Штатов, и это не очень хорошо. При этом Казахстан в известной мере занимает двойственную позицию. На словах им вроде бы подтверждается приверженность курсу, связанному с консолидацией отношений внутри ЕАЭС и ШОС, где интеграционные связи должны быть плотны, где они обусловлены исторически. Но вдруг на этом фоне мы видим конкретное действие, которое очень сложно отнести к разряду дружественных. И эта ситуация приводит к пониманию того, что нам следует больше полагаться на свои внутренние экономические ресурсы и на развитие внутренней экономики. Это отличается о того, что ранее было заложено курсом либералов, которыми везде подчеркивались внешние связи. Но настоящую экономическую независимость все-таки дает опора на внутренние силы. Конечно, здесь речь не идет об исключении внешнеэкономических связей, но вместе с тем гипертрофировать их значение тоже нельзя. Считать их приоритетными при развитии экономики было бы неправильно. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Перевод российских ценных бумаг из казахстанского депозитария может вызвать у их владельцев «определенные хлопоты», отметил специалист, добавив вместе с тем, что одним из вариантов является перевод в депозитарий в структуре Мосбиржи.

«Им нужно будет уточнить все детали процедуры по переводу бумаг, но в принципе это возможно <…> Владельцам российских бумаг депозитарий Казахстана представлялся безусловно надежной и безусловно безрисковой зоной, особенно на фоне недавнего подписания астанинских соглашений, которые должны были вселять в них уверенность. Однако вдруг обнаружилось, что это не так. Так что здесь можно лишь еще раз посоветовать переводить все операции во внутренний контур, только он может дать гарантии, в отличие от внешнего контура», - заключил Беляев.



Названы последствия требования Казахстана о выводе российских ценных бумаг

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что требование казахстанского депозитария о выводе российских ценных бумаг может ударить по самой стране.