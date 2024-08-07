Депутат рассказал о единственном способе снизить тарифы ЖКХ

Единственным способом борьбы с наращиванием тарифов ЖКХ и естественными монополиями является их принудительное ограничение, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он отреагировал на предложение устанавливать тарифы ЖКХ на пять лет. По его мнению, подобная идея естественным образом вытекает из экономической теории.

У нас инфляция обусловлена в значительной мере издержками естественных монополий, а ЖКХ содержит множество мелких, но монополий. Единственный способ борьбы с наращиванием тарифов и естественными монополиями — это ограничивать их принудительно. Но поскольку они монополии, конкурентов нет. Поэтому такое предложение естественным образом вытекает из экономической теории. Есть множество тонкостей, которые неизбежно будут выявлены при обсуждении этого предложения. Надеюсь, это удастся, — отметил Вассерман.

Депутат добавил, что не против идеи установить тарифы ЖКХ на пять лет. Парламентарий подчеркнул, что в Госдуме рассматриваются возможности ограничения тарифов самых разных естественных монополий, однако до реальных ограничений дело доходит не часто.

У правительства есть механизм, позволяющий вносить такие ограничения, но правительство тоже пользуется этим механизмом довольно редко именно потому, что возможны разные нежелательные побочные эффекты, — заявил Вассерман.

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В России могут вернуться к идее установления долгосрочных тарифов на услуги ЖКХ. Об этом пишет Forbes со ссылкой на проект плана рекомендаций по ключевым проблемам ЖКХ, поданный в Госдуму.

Депутаты Госдумы рекомендовали к марту 2025 года подготовить законопроект, закрепляющий тарифы на коммунальные ресурсы (воду, электричество, газ, отопление, вывоз мусора) не менее чем на 5 лет с учетом ежегодной индексации. Об этом свидетельствует проект рекомендаций рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере ЖКХ.

«Из-за отсутствия долгосрочного планирования инвесторы неохотно идут в сферу ЖКХ», — отметила зампред думского комитета по строительству Светлана Разворотнева.

По ее словам, до 2030 года на модернизацию инфраструктуры ЖКХ требуется ₽4,5 трлн, но в бюджете заложено лишь ₽900 млрд.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) считают, что долгосрочные тарифы позволят организациям четче планировать производственный процесс благодаря прогнозируемым денежным потокам.

«Сейчас невозможно спрогнозировать издержки хотя бы на год вперед», — посетовал представитель ассоциации.

Кроме того, рекомендуется установить минимум на 5 лет экономически обоснованный размер платы за жилищные услуги (содержание дома, лифтов, ремонт). Сейчас управляющие компании сами определяют эти тарифы, что приводит к износу инфраструктуры из-за нехватки средств.

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Депутаты Госдумы предложили разработать законопроект, устанавливающий долгосрочные – не менее чем на пять лет – тарифы ЖКХ с учетом их индексации, сообщают «Ведомости».

«У нас по всем ресурсоснабжающим компаниям, наверное, процентов 20-30 только имеют какие-то программы инвестиционного развития», - сказал член Комитета ГД по строительству и ЖКХ, депутат фракции «Единая Россия» Александр Якубовский в беседе с «Дума ТВ».

Парламентарий подчеркнул, что при реализации плана по долгосрочным тарифам для граждан ничего не изменится.

«Разовая ежегодная индексация тарифов точно так же будет происходить. Но инвестор, который заходит в государственно-частное партнерство будет понимать, что, допустим, на ближайшие пять лет примерные предельные индексы такие, соответственно, он может посчитать точку выхода на какую-то элементарную окупаемость того проекта, в котором он предполагает свое участие», - пояснил Якубовский.

Также он сообщил, что компании будут обосновывать свои расходы на модернизацию ЖКХ.

«Все равно нужно будет обосновать те затраты, которые понесли ресурсоснабжающие организации, в частности, при модернизации своих сетей. Но в целом, если мы не хотим повторения таких ситуаций, которые у нас были зимой, если мы хотим решать вопрос с износом системы ЖКХ, нам необходимо принимать такие решения, которые позволят определить правила игры на более долгий срок», - резюмировал он.

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Для эффективного использования льгот при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) важно помнить о нескольких хитростях. Об этом сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь газете «Известия».

Если абонент имеет несколько оснований для льгот, стоит рассчитать наиболее выгодный вариант, отметил он. Так, если гражданин одновременно является ветераном труда и имеет категорию инвалидности, он может выбрать льготу, дающую наибольшую скидку. Не стоит забывать, что льгота распространяется и на членов семьи.

Важно помнить также о нормативах потребления. Эксперт предупредил, что если потребление превышает норматив, за «излишки» придется платить по полной стоимости.

Следует проверять и правильность начисления льгот, чтобы вовремя выявить и исправить ошибки.

Кроме льгот существуют еще и субсидии на оплату ЖКУ, подчеркнул Бондарь. На них можно претендовать, если ваши расходы на коммунальные услуги превышают определенный процент от дохода семьи. Размер льгот может варьироваться от 30 до 100% в зависимости от категории льготы и региона проживания.

Чтобы получить скидку, необходимо собрать пакет документов и предоставить лично в МФЦ или в отдел социальной защиты населения, через портал «Госуслуги», либо почтой.

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Банки редко возвращают кэшбэк за оплату услуг ЖКХ. Тем не менее сэкономить на этих платежах тоже можно, говорится в публикации Банки.ру.

«За оплату коммунальных услуг кредитные учреждения комиссию не получают, так как такие операции осуществляются в пользу государства. По этой причине кэшбэк за ЖКУ — довольно редкое явление, финансовые организации начисляют вознаграждение за счет собственных, а не комиссионных средств», — пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Эксперты подобрали варианты, как сэкономить при оплате коммунальных платежей. Например, это можно сделать с помощью карты Black от Т-Банка. При ее оформлении на Банки.ру до конца августа 2024 года можно получить вознаграждение до 100% при оплате услуг ЖКХ в течение 30 дней с момента активации карты. Максимальная сумма вознаграждения — 1000 рублей.

По карте Газпромбанка кэшбэк составит 35%. Акция действует до 25 февраля 2025 года, и за время ее проведения можно получить до 30 000 баллов.

За оплату ЖКУ от «ПИК Комфорт» кэшбэк составляет 1%. Вознаграждение начисляется за оплату любой картой «Мир» ЖКУ и других услуг, содержащихся в едином платежном документе АО «ЕРЦ», через Систему быстрых платежей.

Также кэшбэк 1% начисляется при оплате через СБП услуг ЖКХ (и не только) на сайте mos.ru, а также в приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

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Председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин рассказал о важности поверки счётчиков воды.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что если владелец квартиры не провёл поверку своевременно, то устройство будет считаться неисправным.

«Первые три месяца начисления будут производиться по среднемесячным показателям потребления», — пояснил эксперт.

По его словам, далее потребление будет начисляться по повышенному нормативу.

«Если счётчик не работает, то начиная с четвёртого месяца за воду человек будет платить в несколько раз больше, потому что ему вменяется повышенный объём потребления, который превышает реальный», — сказал Крохин.

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В России в первом квартале 2024 года зафиксировано сокращение доли российских семей, у которых возникли сложности при оплате хотя бы одного обязательного платежа. Так, она составила 5,9%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.

В январе-марте прошлого года доля составила 8,1%. Сокращение стало историческим минимумом. Больше всего в стране упала доля граждан, сообщающих о проблемах с платежами за ЖКХ (с 3,8% в первом квартале прошлого года до 2,6% в январе-марте этого года). Кроме того, в России наблюдается улучшение ситуации с платежами за электроэнергию (-1,1 процентного пункта, до 1,6%).

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