Раскрыта доля имеющих накопления россиян

Более четверти россиян (27 процентов) заявили о наличии у них накоплений, которых должно хватить на три и более месяца. Об этом страховой компании «Росгосстрах Жизнь».

Исследование проводилось в феврале 2024 года. В нем приняли участие в общей сложности 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Как уточняют в НАФИ, статистическая погрешность данных не превышает 3,1 процента.

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По итогам опроса выяснилось, что доля россиян с накоплениями с 2020 года увеличилась на 7 процентных пунктов (п.п.). Тогда о наличии финансовой подушки сообщили суммарно 20 процентов граждан. В 2024-м 15 процентов респондентов признались, что накоплений им хватит на 3-6 месяцев привычной жизни. В свою очередь, еще 12 опрошенных заявили о наличии финансовой подушки, рассчитанной на полгода и больше.