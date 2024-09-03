Перечислены регионы с самым дешевым минимальным набором продуктов

Дешевле всего минимальный набор продуктовой корзины стоит в Мордовии и Белгородской области, дороже всего - на Чукотке и в Магаданской области. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума рассказал исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

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"При этом стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составила 8 087,3 руб., в Санкт-Петербурге - 7 737,6 руб. Дороже всего продукты были на Чукотке - 15 588 руб. и в Магаданской области - 11 215,6 руб. Дешевле всего - в Мордовии - 5 504,3 руб. и в Белгородской области - 5 557,2 руб.", - сказал Востриков.

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В целом с начала 2024 года потребительская корзина в России подорожала на 11,5%. Набор питания на одного человека в среднем стал стоить 6 707,5 руб.

В то же время минимальная стоимость продуктовой корзины в Московской области в среднем составила 7 106,9 руб. в Ленинградской - 7 534 руб., в Калининградской области - 7 859,5 руб., в Татарстане - 5 893,5 руб., в Омской области - 5 986,1 руб., в Хабаровском крае - 8 873,2 руб.