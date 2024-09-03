Назван топ-3 новых телефонных схем мошенников

Среди свежих сценариев мошенников, которые выявил центр экосистемной защиты Т-банка, - звонки через WhatsApp якобы от имени техподдержки, а также звонки якобы от Минпросвещения или ЖКХ, рассказал ТАСС представитель Т-банка.

"Мошенники звонят от имени техподдержки WhatsApp. Предлагают защитить аккаунт от спама и мошеннических звонков. Для этого якобы достаточно установить на телефон новое приложение, которое доступно по ссылке. На самом деле, это программа удаленного доступа, с помощью которой мошенники видят все, что происходит на телефоне", - пояснили в банке.

Также в числе новых сценариев - звонки якобы от сотрудников ЖКХ. "Звонящие сообщают о необходимости замены счетчиков. Далее начинается нестандартный заход - не код из СМС, а код СНИЛС, могут попросить также номер паспорта. Людей это сбивает с толку, ведь всюду говорят о кодах из смс", - подчеркнул представитель Т-банка.

Однако затем начинается стандартная схема: следующим этапом звонят якобы из службы безопасности банка и высняют код из смс к порталу "Госуслуги". "После этого клиенту <...> сообщают о "взломе". Далее переключают на сотрудника ФСБ, который сообщает, что нужно перевести деньги на безопасную ячейку", - уточнили в Т-банке.

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Кроме того, клиентам начали звонить от лица якобы Минпросвещения. Так, мошенники сообщают, что нужно помочь следствию расследовать мошенничество в отношении сотрудников школы, в которой работает клиент или учатся его дети. "Далее клиенту присылают псевдодокументы от Минпросвещения, Росфинмониторинга и ФСБ, сообщают о подозрениях в экстремистской деятельности. Напуганные жертвы идут к банкомату, чтобы снять там средства и отправить их на реквизиты мошенников", - указывают в Т-банке.

По данным ВТБ, звонки якобы от сотрудников банка, правоохранительных органов или друзей являются самыми популярными схемами мошенников сегодня.