Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в РФ

Самые высокие зарплаты в России в первом полугодии получали специалисты нефтегазовой отрасли, топ-менеджеры, консультанты по вопросам управления, программисты, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.

За первую половину года самый большой номинальный рост зарплат был отмечен в марте, когда средние заработки год к году выросли с 71,3 тыс. руб. до 87,7 тыс. руб., или на 23%. За год разрыв в зарплатах между отраслями усилился: если в первой половине прошлого года он составлял 5,2 раза, то в текущем году за соответствующий период зарплатное неравенство выросло до 5,7 раза.

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Это связано с торможением роста зарплат в самой низкооплачиваемой отрасли - производстве одежды. В то же время трудовые доходы зарплатных лидеров — нефтяников и газовиков — увеличились на четверть, закрепив межотраслевой разрыв.

В список самых высокооплачиваемых также попали финансисты и страховщики (190,6 тыс. руб.), работники авиационной отрасли (171,1 тыс. руб.), производители табачных изделий (162,9 тыс. руб.), кадры в сфере трубопроводного транспорта (149,8 тыс. руб.), специалисты в области аквакультуры и рыболовства (144,2 тыс. руб.), а также научные работники (127,5 тыс. руб.).

Самые скромные заработки фиксировались у представителей легкой промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства. Возглавляют антирейтинг производители одежды, которые в среднем получали 37,7 тыс. руб. до вычета подоходного налога. Затем идет персонал заведений общепита - 45,5 тыс. руб., чуть выше зарплаты у сотрудников почты и курьерских служб - 47 тыс. руб.

Также невелики заработки на кожевенных производствах, у производителей мебели, ветеринаров, сотрудников охранных служб, на текстильных фабриках.