Кому будут платить по 500 тысяч рублей через пять лет: составили список

В России фиксируется сильный кадровый голод. Как заявил гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков, сегодня рынку труда не хватает 2 млн специалистов, а к 2030 году эта цифра, вероятно, удвоится. NEWS.ru узнал, о каких конкретных работниках идет речь и кто из них сможет получать по 500 тыс. рублей в месяц уже через пять лет.

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Какой дефицит работников фиксируют в России

В интервью газете «Коммерсант» Сергиенков заявил: за последние два года численность рабочей силы в России снизилась примерно на один миллион человек и сейчас составляет 76,3 млн. При этом особенно быстро сокращаются группы наиболее востребованных работников — в возрасте от 19 до 40 лет, их число за это время снизилось на 2 млн.

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Глава HeadHunter пояснил: старшие поколения стареют и уходят с рынка труда, а более молодые не могут догнать их по численности. Еще один фактор — сохраняющаяся низкая производительность труда в российской экономике. Практически во всех секторах она примерно вдвое ниже, чем в других сопоставимых развитых странах. Одна из причин этого — очень низкая мобильность рабочей силы из низкоэффективных в высокоэффективные сектора, в том числе между регионами, а также большая доля государства в экономике и низкая доля малого и среднего бизнеса. При этом появляется большое количество новых профессий, развиваются новые индустрии, особенно в IT, но система гособразования не поспевает за переменами и слишком долго готовит работников.

Сергиенков не ждет, что ситуация с кадрами будет улучшаться. «Если сейчас рынку труда не хватает примерно двух миллионов специалистов, то к 2030 году эта цифра, скорее всего, удвоится, и это даже без какого-то значимого экономического роста», — сказал он.

Каких именно работников не хватает России

Как пояснили NEWS.ru в пресс-службе HeadHunter, речь идет о следующих вакансиях:

дворник — на одну вакансию на HH.ru приходится 0,9 резюме, медианная предлагаемая зарплата по стране составляет 31,1 тыс. рублей, и она выросла за год на 24%;

токарь, фрезеровщик, шлифовщик — одно резюме на вакансию, 140,8 тыс. рублей, рост зарплат составил 32%;

врач — 1,2 резюме на вакансию, 85,2 тыс. рублей, 21% роста;

повар, пекарь, кондитер — 1,2 резюме на вакансию, 55,6 тыс. рублей, 16% роста;

продавец-консультант, продавец-кассир — тоже 1,2 резюме на вакансию, 48,3 тыс. рублей, 23% роста;

администратор магазина или торгового зала — 1,3 резюме на вакансию, 53 тыс. рублей, 19%;

автослесарь, автомеханик — 1,4 резюме на вакансию, 99,8 тыс. рублей, 26%;

фармацевт-провизор — 1,6 резюме, 60,2 тыс. рублей, 10%; слесарь, сантехник — 1,7 резюме, 71,1 тыс. рублей, 21%;

агент по недвижимости — 1,9 резюме, 146,9 тыс. рублей, 24%; мерчандайзер — 1,9 резюме, 43,5 тыс. рублей, 22%.

Какие есть альтернативные данные по нехватке работников

В рекрутинговом сервисе Superjob по запросу NEWS.ru выделили топ-5 сфер деятельности с наиболее высоким спросом на персонал. По России в целом это:

промышленность и производство (эти сектора были богаче всего на вакансии в этом сентябре);

строительство, проектирование и недвижимость; ретейл, транспорт, логистика, склад и внешнеэкономическая деятельность;

информационные технологии, интернет, связь, телекоммуникации.

В Москве составляющие топа такие же, но изложены немного в другом порядке: на первом месте ретейл с самым большим числом вакансий в этом сентябре, а на пятом — транспорт и логистика. IT в столице — на четвертом месте, этот сектор по спросу на работников уступает строительству и недвижке и уж тем более промышленному производству.

Наиболее востребованные позиции в Москве в сентябре

По данным Superjob это:

в ретейле — продавцы-консультанты, кассиры и администраторы магазинов;

в промышленности и производстве — квалифицированные рабочие, мастера цехов/участков работ, инженерно-технические работники;

в строительстве, проектировании и недвижимости — квалифицированные рабочие, водители и машинисты спецтехники, инженерно-технические работники;

в IT и телекоме — программисты, системные администраторы, product/project-менеджеры;

в транспорте и ВЭД — водители и машинисты спецтехники, комплектовщики и кладовщики.

В SuperJob допускают, что рост зарплат продолжится, но возможно, уже не столь ускоренными темпами. И добавляют: стремительное увеличение доходов работников несет в себе и риск инфляции, и мотивацию для бизнеса нанимать самозанятых, чтобы сэкономить на налогах. В результате в бюджет страны и Соцфонд, из которого платятся все пенсии и пособия, будет поступать меньше средств.

Кто будет получать по 500 тыс. рублей уже через пять лет

Как заявила NEWS.ru руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова, все тенденции говорят о том, что страна будет делать серьезный упор на развитие собственного производства — от станков и оборудования до высокоточной электроники.

«А это значит, что остро будут нужны высококвалифицированные инженеры. При этом технические инженеры — лакомый объект для зарубежных компаний, многие их них уезжают жить и работать в другие страны», — говорит Гондусова.

Чтобы стабилизировать ситуацию, оплата труда, скорее всего, будет перераспределяться в пользу высококвалифицированных технических специалистов с высшим образованием, отмечает она. Кроме того, программисты-разработчики тоже будут продолжать иметь огромный вес на рынке труда. Все указанные Гондусовой профессионалы, по ее оценке, смогут претендовать как раз на зарплаты от 500 тыс. рублей через пять лет.

Кто по полмиллиона получать не будет

Эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто в беседе с NEWS.ru добавил, что рынку труда сейчас в первую очередь не хватает рабочих профессий. И спрос тут будет только расти, причем вместе с доходами. «В этом году все ожидают роста зарплат, точнее — приведение их в соответствие с инфляцией. Вероятно, средняя зарплата (на июль, по Росстату, это 85 тыс. рублей. — NEWS.ru) за ближайшие два года вырастет в два раза. И за последующие четыре года тоже будет наблюдаться рост», — говорит Солабуто.

Тем не менее, по его словам, к 2030 году эти работники не приблизятся к отметке в полмиллиона рублей. Скорее всего, те, кто сейчас получают такие деньги, смогут рассчитывать на них и в 2030 году, а те, кто нет — по-прежнему увидят на счету меньшие суммы, резюмирует эксперт.

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