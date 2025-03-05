Минфин нашел способ выявления налоговых резидентов

Минфин России вместе с Росфинмониторингом, Банком России и ФНС разработал проект постановления, обязывающий финансовые организации (банки, страховые компании, брокерские конторы) запрашивать у российских клиентов информацию о налоговом резидентстве в случае выявления преимущественного использования каналов дистанционного обслуживания, таких как мобильные приложения, с территории зарубежных стран. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что данные о геолокации, полученные через каналы дистанционного обслуживания, не будут служить автоматическим критерием для определения налогового резидентства. При этом такие данные станут основанием для запроса об обновлении информации о налоговом статусе клиента.

Минфин поясняет, что активное использование дистанционных сервисов из-за рубежа может сигнализировать об изменении налогового резидентства клиента, делая необходимым перепроверку этой информации. Таким образом, финансовые организации будут обязаны инициировать процедуру обновления данных о налоговом резидентстве клиентов при выявленном преимущественном использовании ими зарубежных каналов дистанционного обслуживания.

В прошлом году Минфин РФ предложил обязать банки и другие финансовые организации использовать геолокацию мобильных устройств клиентов для определения их налогового резидентства.