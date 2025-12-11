В ЦБ уточнили правила выхода граждан из криптоактивов

Банк России не станет ограничивать выход граждан из криптоактивов, заявил в интервью «РИА Новости» первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. Запреты коснутся только новых сделок на покупку цифровых активов.

Владельцы криптовалюты смогут либо продолжить хранить ее, либо продать или обменять на фиатную валюту или другие активы.

«Если у них будет статус лица, которое не может проводить операции с криптоактивами, они смогут либо держать их дальше, либо продать или обменять, — пояснил Чистюхин. — На выход из криптоактивов никаких ограничений не предполагается — ни по времени, ни по объему», — указал он.

Регулятор в середине марта направил в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Изначально планировалось установить специальный экспериментальный правовой режим сроком на три года, но впоследствии ЦБ отказался от эксперимента в пользу прямого регулирования рынка.

Чистюхин напомнил, что изначально регулятор предлагал создать отдельную категорию суперквалифицированных инвесторов и разрешить инвестировать в криптовалюты только им. После серии обсуждений ЦБ отошел от этой идеи и согласился допустить на рынок квалифицированных инвесторов при условии прохождения определенного тестирования. В России сейчас около 1 млн квалифицированных инвесторов, отметил Чистюхин.

«Для их тестирования должны быть вопросы на понимание работы криптовалюты, ничего сверхъестественного», — считает первый зампред ЦБ.

Вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой в России уже есть, заявил Чистюхин. Операции с ней будут совершаться в основном через действующих участников рынка на базе существующих лицензий. ЦБ обдумывает введение отдельной категории криптообменников и их лицензирование. Только у них, возможно, появится новая лицензия, но это требует обсуждения, добавил он.

Для регулятора принципиально важно обелить данный сектор и сделать его регулируемым, отметил Чистюхин. Для этого необходимо не только создать правила прохождения операций с криптовалютой, но и установить жесткие ограничения и запреты. Все, что будет проходить вне этого контура, будет считаться нелегальной деятельностью, предупредил он.