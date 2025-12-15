Снижение продаж алкоголя в России объяснили

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с Рамблером оценил данные о снижении объемов продаж алкогольной продукции в России.

С января по ноябрь 2025 года розничные продажи алкогольной продукции в РФ без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи снизились на 9,8%, до 181,99 миллиона декалитров. Об этом ранее сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Эксперт связал снижение объемов продаж спиртных напитков с повышением минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкий алкоголь в начале 2025 года.

В начале 2025 года в РФ наблюдался достаточно высокий уровень снижения продаж алкоголя, а сейчас они постепенно восстанавливаются, динамика стала чуть лучше. Снижение было связано с «ценовым шоком» после поднятия минимальных розничных цен в начале прошлого года. Так, по итогам I квартала 2025 года наблюдалось падение продаж алкоголя на уровне 25-28%. То есть сейчас ситуация немного выровнялась. Но здесь все же наблюдается отрицательная динамика, которая при этом очень радует Минздрав. Там указывают, что потребление алкоголя в стране сократилось до минимума за почти 30 лет. Таким образом, можно говорить о том, сейчас достигаются цели по снижению потребления алкоголя в РФ. Павел Шапкин Председатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики

Эксперт напомнил, что с января 2026 года в России планируется повышение МРЦ на водку - с 349 до 409 руб. за 0,5 л.

«Поэтому потребители и участники рынка должны готовится к новому уровню цен, к очередному витку снижения производства и продаж алкоголя. Резкое повышение минимальных цен всегда влияет на рынок, ведь основная часть реализуемой продукции (порядка 80%) – это низкий ценовой сегмент. Так что влияние МРЦ достаточно сильно. Каждое их повышение приводит к тому, что рынок проседает. В связи с этим, полагаю, в начале следующего года мы вновь увидим значительное падение уровня продаж алкоголя. Но здесь все идет волнообразно – сначала новая минимальная цена, «ценовой шок», резкое снижение продаж алкоголя, а затем люди более-менее привыкают к новым ценам, и продажи постепенно восстанавливаются», - отметил специалист.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных производителей сообщил, что алкоголь на полках российских магазинов может подорожать в среднем на 10%–17%.