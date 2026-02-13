В России резко подорожал популярный фрукт

С декабря 2025 года яблоки в России подорожали на 6,21 процента. Об этом заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Его процитировало издание Life.ru.

© Global look

Максимальная цена этого фрукта достигла в Чукотском автономном округе 638 рублей за килограмм. В целом же с 3 по 9 февраля фрукты и овощи в стране выросли в цене на 1,7 процента.

В Камчатском крае за килограмм яблок просят 403,7 рубля, в Магаданской области — 352 рубля. Жителям Адыгеи приходилось платить в конце января 91,5 рубля.

Скачок цен экономист объяснил ситуацией с импортом этих фруктов. В основном Россия закупает их в ЮАР, Сербии, Китае, Узбекистане, Азербайджане, Армении и Белоруссии. Этот список в 2025 году покинула Турция, где заморозки погубили почти половину урожая плодов.

С начала прошлого года Россия выкупила почти все яблоки, которые экспортирует Грузия. На долю РФ пришлось 96 процентов поставок. В общей сложности местные производители отправили в Россию 13,7 тысячи тонн яблок, что в три раза больше, чем годом ранее, и стало максимумом с 2009 года.