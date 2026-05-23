Раскрыта общая сумма сбережений россиян

Россияне накопили 70 триллионов рублей. Если снижать ключевую ставку, то часть этих средств будет переведена с банковских вкладов в ценные бумаги. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает РИА Новости.

Шохин назвал цифры, говоря о снижении ключевой ставки и повышении привлекательности рыночных ценных бумаг.

«На мой взгляд, если ключевая ставка будет снижаться, но при этом будут надежными инструменты фондового рынка, в том числе для граждан — а у населения до 70 триллионов рублей накоплений — то будет перераспределение сбережений: акции и облигации смогут вполне стать привлекательными», — сказал глава РСПП.

Ранее в соцсетях появился фейковый «проект указа ЦБ» о заморозке депозитов от 2,8 миллиона рублей.