Прокуроры добились выплаты долгов по зарплате 300 тыс. работников

«Требует немедленного вмешательства обстановка, сложившаяся в учреждениях ФСИН . Пусть вас не убаюкивает ежегодное сокращение количества осужденных и связанное с этим снижение общего числа нарушений», — заявил Юрий Чайка на расширенной коллегии надзорного ведомства. По его словам, острые сигналы о фактах грубейшего несоблюдения конституционных прав личности, хищения средств, выделяемых на модернизацию системы исполнения наказаний, других злоупотреблений, поступают все чаще. «В таких условиях надзирающие прокуроры действуют, очевидно, неэффективно», — констатировал генпрокурор. Он потребовал провести доскональный анализ жалоб и ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, которые касались противоправных действий сотрудников учреждений исполнения наказаний.

"При наличии оснований инициировать уголовное преследование виновных должностных лиц", — подчеркнул Чайка.

По словам генпрокурора, необходимо также поставить вопрос об ответственности следователей и дознавателей, вынесших незаконные постановления, и прокуроров, с ними согласившихся.

Также, как отметил глава надзорного ведомства, в центре внимания территориальных и военных прокуроров оставались вопросы исполнения законодательства при выполнении гособоронзаказа.

Минобороны, Центробанком, органами внутренних дел, налоговыми органами и Росфинмониторингом. "Вскрыты многочисленные нарушения закона по защите прав государства на результаты интеллектуальной деятельности военного и специального назначения, пресечены факты заведомо убыточных сделок с активами промышленных предприятий в отрасли на сумму 4 млрд рублей", — сообщил Чайка. Как отметил в свою очередь первый заместитель генпрокурора Александр Буксман , прокуроры нацелены на максимальный охват проверками работы всех предприятий, привлекаемых к исполнению гособоронзаказа в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, эта работа идет в тесном взаимодействии с ФСБ

Кроме того, за полгода прокуроры добились погашения задолженности по зарплате перед 300 тысячами работников в России на общую сумму 10 миллиардов рублей. По словам Буксмана, в целом по стране ситуация с выплатами зарплат стабильная, есть проблемы в отдельных регионах. На текущий момент, по его данным, наблюдается общий рост задолженности на 13 процентов перед работниками и составляет около 3 миллиардов рублей.

Помогали прокуроры и предпринимателям, которым не выплачивались деньги по госконтрактам. Как сообщил Юрий Чайка, по требованиям прократуры за три года предпринимателям было выплачено 104 миллиардов рублей долга за выполненные работы по муниципальным и госконтрактам. При этом 18 миллиардов рублей — уже с начала этого года.

В сфере долевого строительства жилья в этом году было зарегистрировано 2,5 тыс. преступлений, при этом по инициативе прокуроров были отменены 498 решений об отказе в возбуждении уголовных дел, отмечалось в материалах к коллегии надзорного ведомства. В жилищно-коммунальной сфере прокурорами было отменено ввиду незаконности 747 решений об отказе в возбуждении уголовных дел.

Еще одна проблема, о который говорили на коллегии Генпрокуратуры — рост в России поддельных, некачественных и контрафактных лекарств.

"Если два года назад мы говорили о проблеме необоснованного завышения цен на лекарства, то в последнее время чаще всего стали выявляется нарушения, связанные с оборотом фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских препаратов", — сказал Буксман.

По его словам, особый подход нужен для организаций, которые предлагают препараты по заниженным ценам.

"Например, в Свердловской области оказался достаточным запрос прокуратуры о предоставлении подробной информации о препарате для того, чтобы недобросовестная фармкомпания отказалась от поставки в онкологический диспансер дорогостоящего препарата, как позднее выяснилось, еще и с истекшим сроком давности", — отметил первый заместитель генпрокурора.