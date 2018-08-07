Географический кретинизм федерального центра

Президент Владимир Путин подписал закон о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде.

Речь идет о пакете из семи федеральных законов, направленных на создание двух «офшорных» зон в России. Владимир Путин подписал Федеральный закон «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края». Данным законом предусматриваются особенности осуществления на территории специального административного района (САР) полномочий органов государственной власти, процедура рассмотрения заявок на осуществление деятельности в качестве участника САР, порядок присвоения статуса, условия осуществления деятельности резидентов и управляющей компании.

На пути к Путину законопроект значительно видоизменился. Идею островка экономической свободы максимально ограничили. Теперь в САР смогут регистрироваться только иностранные компании, юридическим лицам РФ вхождение туда запрещено — во избежание перетока на территории российского бизнеса. Банки и финансовые организации там регистрировать не будут по требованию Центробанка

Перерегистрировать в САР смогут только компании, ранее созданные в других офшорах, но не новые. Определен минимальный объем инвестиций для получения статуса международной компании — 50 млн руб. за полгода. Для работы в САР компания должна быть зарегистрирована в государстве, которое является членом или наблюдателем FATF (Financial Action Task Force, организация по борьбе с отмыванием средств) или членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. То есть не из всех офшоров еще получится перевести бизнес.

Зато устанавливаются специальные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций. Это ноль процентов по доходам, полученным международной холдинговой компанией в виде дивидендов (при не менее чем пятнадцатипроцентном участии в ее капитале в течение года), и 5% по доходам, полученным иностранными лицами в виде дивидендов по акциям публичных международных холдинговых компаний (норма применяется до 1 января 2029 г.).

Памятуя нехороший накопленный опыт экономических зон с особым статусом в Приморье, эксперты называют САР в лучшем случае потенциально полезной узкому кругу миллиардеров игрушкой.

Александр Латкин , доктор экономических наук: «Будут ли течь зарубежные деньги в САР — большой вопрос. Уже лет 10 мы пытаемся применить новую модель развития Дальнего Востока. Механизм — создание территорий с преференциальным режимом. Особые экономические зоны „не пошли“. Взялись за ТОСЭРы, которых в ДФО 18, в Приморском крае — 4. Оптимизма было много, но развитие территорий идет медленнее, чем мы хотели. Затем — Свободный порт Владивосток, куда вошли даже территории за пределами Приморья. Последний проект — дальневосточный гектар. Может быть, правительство слишком много на себя берет? Как я понимаю, все это очень тяжело довести до логического завершения. Как сказал Владимир Жириновский : „Насоздавали“ кучу ТОРов по стране, кто кого будет опережать?» Лучше бы что-то довели до конца в виде пилотного проекта, отработали механизм, выяснили, что действительно способствует привлечению иностранного капитала.

Плюс в том, что государство пытается создать льготы для Дальнего Востока, идет навстречу, при этом теряя налоговые поступления. Не исключаю, что какие-то бизнесмены попытаются перевести в САР деньги с Кипра, откуда-то еще. Впрочем, мне кажется, ориентация была сделана на избранных, определенных миллиардеров. Это не для обычных предпринимательских структур, а для тех, кому много раз уже предлагали: возвращайте капиталы, пускай они работают на российскую экономику. Как поведут себя эти избранные в условиях, когда вотум доверия к заверениям правительства падает? Кроме того, есть и экономические факторы, которые не способствуют инвестициям в экономику Приморья. Цыплят по осени считают. Вряд ли эффект будет большим. Но говорить, что его не будет вовсе, не буду.

Что касается Русского, как площадки САР. До саммита АТЭС предполагалось использовать остров в целях рекреации, марикультуры, военных. Построили мост, первую очередь университета. Второй очереди пока нет. Чтобы оправдать 689 миллиардов вложений, правительство пытается «загрузить» ДВФУ проведением различных международных предприятий, привлечением инноваций и т. д. Цель — освоение острова, дальнейшее развитие инфраструктуры».

Юрий Авдеев , ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук: «САР — это не то, что предполагалось изначально. Толку никакого не будет, и на судьбу Русского кардинально не повлияет. Сама идея ущербна — давайте сделаем так, как „у них“. Давайте сделаем „то“, давайте сделаем „это“. Географический кретинизм федерального центра. Надо улавливать и понимать разницу ситуации, разницу менталитетов. Флаг им в руки, но очень жалко. Российские компании размещаться в САР не будут. Туристам это не интересно. Будут ли течь зарубежные деньги в САР? 13 лет назад было объявлено о создании СЭЗ — тридцати по России. Какие зоны стали локомотивами экономики страны (за исключением калужского варианта)? 10 в настоящее время закрыты. САР, вероятно, ждет такая же судьба.

Это механизм помощи людям, которым негде спрятать украденные деньги? Давай их поддержим. А что будет с экономикой Дальнего Востока?

Что только Русскому не предлагали, но никто не хочет признать, что остров может стать реальной площадкой международного взаимодействия. Не с точки зрения оффшоров и ухода от налогообложения тех или иных капиталов. А с точки зрения взаимодействия и привлечения огромного количества людей. Моя идея — выделить землю и разместить на Русском культурные центры 20 стран АТЭС: с кухней, ремеслами, искусством. Здесь же — дать возможность 20 российским городам показать всю совокупность „нашего“. Представьте, посетив один остров — посетите 21 страну, включая Россию. Дальневосточная улица — это хорошо, но — жалкое подобие, краткий эпизод».

Что уже хотели создать в Приморье? Попавшая в дефолт

В июне 1990 г. в СССР была утверждена концепция перехода страны к рыночной экономике, а 24 октября 1990 г. Верховный Совет России принял постановление о создании первой в СССР свободной экономической зоны «Находка».

Надо сказать, что чиновники, готовя свое предложение по СЭЗ «Находка», вовсе не перетрудились: было много ляпов и несуразностей. В СЭЗ «Находка», как говорят свидетели того времени, никакого особого режима создано не было, а вся ее деятельность осуществлялась только на федеральных кредитах. Например, на основе налогового кредита, а также таможенных и налоговых льгот, разрешенных предприятиям территории СЭЗ «Находка» на протяжении одного года.

Продлился налоговый рай недолго — превратившись во внутренние офшоры, куда прорывались не только местные бизнесмены, но и предприниматели из прилегающих государств, все закончилось отменой льгот. При этом они были не просто отменены, но и взысканы задним числом с участников СЭЗ в федеральный бюджет. По некоторой информации, в 1990–1997 гг. Российская Федерация выделила СЭЗ кредиты на сумму 464,5 млн руб.

Вплоть до начала 2000-х годов еще продолжались попытки принять хотя бы закон о свободных зонах, позволяющий нивелировать законодательные противоречия. Но к тому времени СЭЗ «Находка» оказалась банкротом. И, просуществовав на бумаге еще до 2006 г., зона в конце концов была официально ликвидирована правительством. Началась эра ОЭЗ (особых экономических зон).

Особый путь

Под шумок подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012 сумели «пробить свою тему» и тогдашние власти Приморья, — учредить ОЭЗ туристического типа на острове Русский. Первоначально авторы документа предполагали, что в будущий туристический кластер войдет инфраструктура, создаваемая для саммита. Но впоследствии концепция застройки Русского изменилась, и большая часть инфраструктуры ушла под ДВФУ.

В течение следующих трех лет в Минэкономразвития думали, что же делать с зоной, причем возникала идея преобразовать туристическую ОЭЗ в технико-внедренческую, или в «комбинированную». Но концепцию отвергло правительство. Ибо не удалось найти ни инвесторов, ни управляющей компании. В итоге в 2013 г. Минэкономразвития вышло с предложением закрыть зону. Но тут уже воспротивилась новая администрация Приморского края, которая взялась сама спасти идею островной ОЭЗ, переквалифицировав ее в территорию опережающего развития (ТОР). Идея фикс с очередными льготными налоговыми условиями до сих витает над островом.

Ни денег, ни инфраструктуры

В мае 2017 г. была закрыта ОЭЗ промышленно-производственного типа во Владивостоке на базе «Соллерс-Дальний Восток». Особая экономическая зона была создана в 2014 г. сроком действия до 2063 г. Среди льгот, которые получили резиденты: режим свободной таможенной зоны, пониженные налоги на прибыль и другие.

В материалах Минэкономразвития высказывались ожидания, что общий объем инвестиций составит 20,6 млрд руб. Управляющей компанией ОЭЗ стал «Соллерс–Дальний Восток», который обязался привлечь не менее 50% внебюджетных инвестиций. По проекту, СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» должна была вложить 15,8 млрд, «Пасифик лоджистик» — 7 млрд руб.