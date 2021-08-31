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Мигранты с ножами и вилками подрались в кафе Петербурга. Видео

Александр Кузьмин
35 минут назад

Драка мигрантов в кафе Петербурга, расположенном на проспекте Косыгина, попала в объектив камеры видеонаблюдения. Видео обнародовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщает издание «Фонтанка.ру», три человека получили ранения в ходе конфликта на бытовой почве, который возник во время застолья. При этом оппоненты были вооружены вилками и ножами. Дерущихся стали разнимать очевидцы, которые вызвали стражей правопорядка. После осмотра медиками, мужчин доставили отдел полиции для разбирательства. Их также проверят на предмет соблюдения миграционного законодательства.

Дебоширы на выход: из Москвы начали массово депортировать мигрантов

Ранее сообщалось, что 37 мигрантов, которые приняли участие в драке в Мытищах, были депортированы из России.

Видео,МВД,
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