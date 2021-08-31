Как сообщает издание «Фонтанка.ру», три человека получили ранения в ходе конфликта на бытовой почве, который возник во время застолья. При этом оппоненты были вооружены вилками и ножами. Дерущихся стали разнимать очевидцы, которые вызвали стражей правопорядка. После осмотра медиками, мужчин доставили отдел полиции для разбирательства. Их также проверят на предмет соблюдения миграционного законодательства.