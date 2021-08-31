Драка мигрантов в кафе Петербурга, расположенном на проспекте Косыгина, попала в объектив камеры видеонаблюдения. Видео обнародовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Как сообщает издание «Фонтанка.ру», три человека получили ранения в ходе конфликта на бытовой почве, который возник во время застолья. При этом оппоненты были вооружены вилками и ножами. Дерущихся стали разнимать очевидцы, которые вызвали стражей правопорядка. После осмотра медиками, мужчин доставили отдел полиции для разбирательства. Их также проверят на предмет соблюдения миграционного законодательства.
Ранее сообщалось, что 37 мигрантов, которые приняли участие в драке в Мытищах, были депортированы из России.