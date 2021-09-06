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В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Москвой

Деловая газета "Взгляд"
16 минут назад

Коммунальное предприятие столицы Украины демонтировало памятный знак дружбе Киева и Москвы, установленный в 2001 году, сообщила депутат Киевского горсовета Алина Михайлова.

В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Москвой
Фото: VladDonskoy/wikimapia.orgVladDonskoy/wikimapia.org

«Памятник дружбе с Москвой демонтирован <...>. Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района выполнило решение Киевсовета от 8 июля 2021 года», – написала Михайлова в Facebook.

По ее словам, в настоящее время памятный знак находится на хранении в районной государственной администрации и в будущем станет экспонатом «музея тоталитаризма».

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Монумент был установлен в августе 2001 года в сквере по ул. Маршала Якубовскго. Его неоднократно пытались разрушить, долгое время он был исписан краской.

Ранее депутаты от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» восстановили памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы вблизи Харькова. В тот же день восстановленный памятный знак был снесен вандалами.
Другое,Алина Михайлова,
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