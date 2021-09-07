Юрист объяснил роста числа преступлений против детей

Рост количества насильственных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних обусловлен отсутствием нормативно регламентированного механизма профилактики такого насилия. Об этом "Рамблер" заявила Екатерина Тягай, партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper.

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"Насильником часто оказывается лицо из ближайшего окружения ребенка, в том числе член его семьи. При этом нормы Уголовного кодекса РФ предусматривают меры конечного реагирования на состоявшийся акт насилия, а закон о профилактике семейно-бытового, в том числе сексуального насилия, в России до сих пор отсутствует"

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Как отметила Тягай, проблема усугубляется и тем, что Россия так и не ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (так называемую Стамбульскую конвенцию от 11.05.2011 г.), нормы которой направлены на предотвращение гендерного неравенства и насилия в семье на государственном уровне.

"Причина в том, что Россия не готова обеспечить гендерное равенство и противодействие любой форме дискриминации на сексуальной и гендерной почве, как того требует Стамбульская Конвенция. Согласно официально выраженной в 2020 г. позиции правоохранительных органов РФ, «в связи с тем, что одним из предписаний Конвенции является снятие запрета на пропаганду свободной гендерной ориентации, Российской Федерацией она не ратифицирована»

Именно закон о профилактике семейно-бытового насилия предусматривал бы меры предотвращения такового - например, обязательность профилактических мониторингов, учета и работы правоохранительных органов и социальных служб с потенциальными агрессорами. Необходимым условием для этого является совершенствование психологических навыков сотрудников таких органов и служб.

"Учитывая излишнюю доверчивость детей в общении с посторонними взрослыми, Законом о профилактике также должна быть предусмотрена необходимость просветительской работы - как с детьми (об основах безопасности в общении с взрослыми), так и с родителями (о том, как выстроить доверительные отношения с ребенком, распознать тревожные изменения в его поведении и убедить его в необходимости быть осторожным)"

Отдельно Тягай отметила, что на сегодняшний день отношения между детьми и педагогами надлежащим образом регламентированы не во всех образовательных организациях, что фактически может создавать условия для злоупотреблений со стороны взрослых, в том числе и домогательства.

По словам специалиста, создание норм обязующих каждую образовательную организацию сформулировать и принять этический кодекс, закрепляющий стандарты взаимоотношений педагогов и детей, стало бы шагом к решению описанной проблемы. Также, по словам юриста, следовало бы ужесточить нормативные требования к педагогам и иным специалистам, профессионально взаимодействующим с детьми.

Тягай также отметила, что активное использование детьми информационных технологий также можно считать причиной роста преступлений против несовершеннолетних. Зачастую насильник начинает общение с ребенком в Интернете, позже такое общение может привести к навязчивому преследованию ребенка и иным непоправимым последствиям.

"Нормативно регламентированная профилактическая работа с детьми могла бы научить их противодействовать агрессору и не бояться обратиться к родителям/педагогам за помощью в подобной ситуации"

В заключение юрист отметила, что пока эффективные меры профилактики насилия в отношении детей отсутствуют, ужесточение наказания за соответствующие преступления вряд ли приведет к снижению их числа.

6 сентября после школы пропали две 10-летние девочки, Ульяна Дегтярь и Анастасия Феслер, пропали в городе Киселевске Кемеровской области. Позже в их убийстве и изнасиловании признался ранее судимый за педофилию местный житель Виктор Пестерников. Еще двое мальчиков смогли сбежать от преступника.