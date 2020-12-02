Размер ипотеки в России обновил максимум 

Средняя сумма ипотечного кредита в России в октябре 2020 года достигла 2,75 млн руб. Это самое большое значение для российского рынка. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитиков «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ).

До этого рекорд был отмечен в сентябре 2020 года. Тогда средний размер ипотеки составлял 2,72 млн руб. Опираясь на эти данные, можно сделать вывод, что средний размер займа на покупку жилья вырос на 1,1% за месяц.

Причины роста этого показателя — снижение ставок на фоне осуществления программ государственной поддержки, а также низкая ключевая ставка ЦБ РФ , объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

Лидером среди регионов России по среднему ипотечному кредиту стала Москва, где он составил 5,78 млн руб. Второе место у Московской области (4,48 млн руб.), на третьем месте Санкт-Петербург (3,43 млн руб.)