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Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье в России 

Лера Букина 1 час назад
В России взлетят цены на жилье
Фото: ТАСС
В 2021 году в России рост цен на жилье в новостройках может составить 10-12%, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз участников рынка недвижимости. Что касается Москвы, то стоимость квартир может вырасти до 20%, сказано в прогнозе. В 2020 году средняя цена первичного жилья возросла на 18%. Все дело в повышенном спросе, который обусловлен льготной ипотекой (6,5%), снижением депозитных ставок, а также девальвацией рубля. В 2021 году эксперты ожидают приостановку темпов роста.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в продлении программы льготной ипотеки (6,5% годовых) необходимости нет. Напротив, в таком случае ожидаются негативные для рынка последствия, в частности, снижение доступности жилья и рост закредитованности граждан.
Руководитель VSN Realty Яна Глазунова сравнила осень-2019 и весну 2020 года, когда началась льготная ипотека. Она подчеркнула, что прирост спроса составил 149%.
По мнению руководителя аналитического центра «Циан» Алексея Попова, в следующем году нас ждет повышение стоимости жилья.
Напомним, что в ноябре Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому условия взимания платы за смену разрешенного использования земли (ВРИ) и аренду земли в городе видоизменяются. Это может также повлиять на ценовую ситуацию на жилье в Москве.
Ранее «Рамблер» сообщал, что граждане РФ стали активнее покупать «вторичное» жилье.
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Комментарии 1
Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Сергей Собянин , Центральный банк России , газета "Известия"
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