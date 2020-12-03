В России взлетят цены на жилье

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В 2021 году в России рост цен на жилье в новостройках может составить 10-12%, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз участников рынка недвижимости. Что касается Москвы, то стоимость квартир может вырасти до 20%, сказано в прогнозе. В 2020 году средняя цена первичного жилья возросла на 18%. Все дело в повышенном спросе, который обусловлен льготной ипотекой (6,5%), снижением депозитных ставок, а также девальвацией рубля. В 2021 году эксперты ожидают приостановку темпов роста.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в продлении программы льготной ипотеки (6,5% годовых) необходимости нет. Напротив, в таком случае ожидаются негативные для рынка последствия, в частности, снижение доступности жилья и рост закредитованности граждан.

Руководитель VSN Realty Яна Глазунова сравнила осень-2019 и весну 2020 года, когда началась льготная ипотека. Она подчеркнула, что прирост спроса составил 149%.

По мнению руководителя аналитического центра «Циан» Алексея Попова, в следующем году нас ждет повышение стоимости жилья.

Напомним, что в ноябре Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому условия взимания платы за смену разрешенного использования земли (ВРИ) и аренду земли в городе видоизменяются. Это может также повлиять на ценовую ситуацию на жилье в Москве.