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В России вырос спрос на «однушки» и «двушки» 

Лера Букина 3 часа назад
В России вырос спрос на «однушки» и «двушки»
Фото: ТАСС
Доступная ипотека, а также экономическая неопределенность, по мнению аналитиков «Авито Недвижимости», стали основными факторами роста спроса в этом году на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в России. В ноябре 2020 года интерес к вторичному жилью вырос на 35% по сравнению с таким же периодом прошлого года, пишут «Известия».
Что касается первичного жилья, то и здесь отмечается рост: «однушки» стали на 34% популярнее, а «двушки» — на 22%.
Руководитель направления вторичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов утверждает, что в настоящее время потребители находятся в поиске новых предложений. Они способны предоставить за них выгодную цену, поскольку сниженные ставки на ипотеку способствуют расширению финансовой возможности.
Отмечается подорожание вторичных однокомнатных и двухкомнатных квартир на 8% и 7%, в секторе новостроек — на 19% и 17% соответственно.
В новостройке в среднем цена «однушки» составляет 3,8 млн рублей, а на вторичном рынке она достигает 2,2 млн рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне начали скупать жилье в Сочи.
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Недвижимость , газета "Известия"
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