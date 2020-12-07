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Россиянам с ипотекой «придется испить горькую чашу» 

Лера Букина 2 часа назад
Россиянам с ипотекой «придется испить горькую чашу»
Фото: РИА Новости
Граждане, которые прибегли к ипотеке в период большого спроса на жилье, рискуют столкнуться с трудностями финансового характера. Об этом заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов радио KP.RU, пишет News.ru.
Самойлов уверен, что им «придется испить горькую чашу буквально через один-два года». По словам специалиста, россиянам необходимо опираться исключительно на свои возможности, не фокусируясь на трендах.
К принятию решений он советует подходить взвешенно и обдуманно, поскольку «непонятно, что у нас будет дальше». Как отметил эксперт, росту спроса на жилье способствовали такие факторы, как снижение ставок по ипотеке и падение курса рубля.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в октябре 2020 года средний размер ипотеки в России обновил максимум.
Видео дня. В России расширят возможность использования ипотечных льгот
Недвижимость , Олег Самойлов , Комсомольская правда
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