Россиянам с ипотекой «придется испить горькую чашу» 

Граждане, которые прибегли к ипотеке в период большого спроса на жилье, рискуют столкнуться с трудностями финансового характера. Об этом заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов радио KP.RU, пишет News.ru.

Самойлов уверен, что им «придется испить горькую чашу буквально через один-два года». По словам специалиста, россиянам необходимо опираться исключительно на свои возможности, не фокусируясь на трендах.

К принятию решений он советует подходить взвешенно и обдуманно, поскольку «непонятно, что у нас будет дальше». Как отметил эксперт, росту спроса на жилье способствовали такие факторы, как снижение ставок по ипотеке и падение курса рубля.