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Льготную ипотеку предложили распространить на «вторичку» 

Лера Букина 6 часов назад
Льготную ипотеку предложили расширить
Фото: ТАСС
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой распространить программу льготной ипотеки на вторичное жилье. Она считает, что это сможет повысить доступность жилья и помочь рынку, пострадавшему на фоне пандемии коронавируса, пишет «Прайм».
Предложение было сделано во время онлайн-заседания верхней палаты. Развитие финансового рынка стало основной темой для обсуждения. Матвиенко отметила эффективность льготной ипотеки как с экономической, так и с социальной точки зрения. По ее словам, благодаря такой возможности жизнь многих россиян изменилась, так как были улучшены их жилищные условия. Что касается строительных компаний, то им стало проще бороться с негативными последствиями пандемии. Однако спикер предупредила и о возможных последствиях.

«Несмотря на положительную динамику, есть риск, что рост цен съедает эффект от субсидированной ставки», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме предложили замену льготной ипотеке.
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Комментарии
Недвижимость , Валентина Матвиенко , Госдума , Совет Федерации
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