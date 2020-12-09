Льготную ипотеку предложили расширить

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой распространить программу льготной ипотеки на вторичное жилье. Она считает, что это сможет повысить доступность жилья и помочь рынку, пострадавшему на фоне пандемии коронавируса, пишет «Прайм».

Предложение было сделано во время онлайн-заседания верхней палаты. Развитие финансового рынка стало основной темой для обсуждения. Матвиенко отметила эффективность льготной ипотеки как с экономической, так и с социальной точки зрения. По ее словам, благодаря такой возможности жизнь многих россиян изменилась, так как были улучшены их жилищные условия. Что касается строительных компаний, то им стало проще бороться с негативными последствиями пандемии. Однако спикер предупредила и о возможных последствиях.

«Несмотря на положительную динамику, есть риск, что рост цен съедает эффект от субсидированной ставки», — подчеркнула Матвиенко.