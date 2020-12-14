Экономист: льготная ипотека приведет к росту цен на жилье

Программа льготной ипотеки, направленная на помощь населению на фоне эпидемии COVID-19, спровоцировала крупный спрос на жилье, заявил ФБА «Экономика сегодня» независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов

Ипотечный рынок в РФ за месяцы уходящего года показал несколько рекордов.

Отмечается, что займ под 6,5% годовых стал импульсом для развития сферы жилищного строительства. По данным исследования банка «Открытие», в 2021 году половина опрошенных готовятся к росту ставок по ипотечным кредитам, около четверти россиян готовятся к подорожанию квартир. Также исследование показало, что 14% участников не ждут подорожания недвижимости. Лишь 7% россиян прогнозируют снижение стоимости жилья в следующем году.

Такая статистика следует из результатов опроса, который проводился с 7 по 10 декабря среди тысячи граждан России. Их возраст составляет от 18-65 лет. Кроме того, подчеркивается, что чуть более половины участников опроса (51%) задумываются о том, чтобы расширить свою жилую площадь в следующем году.

Также, в 2021 году, по прогнозам экспертов департамента проектного консалтинга Est-a-Tet, ожидается усиление основных тенденций нынешнего года. Это и активизация застройщиков по реализации нового предложения, и пополнение рядов столичных девелоперов региональными организациями, а также работа над запуском крупных проектов в Новой Москве.

По мнению Трифонова, разогрев ипотечного рынка продолжится, и вследствие усиленного спроса он вырастет на 10%. В частности, экономист считает, что к концу 2020 года квадратный метр на первичном рынке подорожает на 12-15% по России, а в следующем году цены дополнительно вырастут на 8-10%.

ЦБ РФ считают, что ажиотаж на рынке жилья при отсутствии запроса населения может вызвать снижение доступности квартир.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила о необходимости своевременно закрыть программу льготной ипотеки в связи с ускоренным ростом цен на жилье, который опережает инфляцию.