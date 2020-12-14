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Экономист спрогнозировал последствия льготной ипотеки 

Лера Букина 1 час назад
Экономист: льготная ипотека приведет к росту цен на жилье
Фото: ТАСС
Программа льготной ипотеки, направленная на помощь населению на фоне эпидемии COVID-19, спровоцировала крупный спрос на жилье, заявил ФБА «Экономика сегодня» независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов.
Ипотечный рынок в РФ за месяцы уходящего года показал несколько рекордов.
Отмечается, что займ под 6,5% годовых стал импульсом для развития сферы жилищного строительства. По данным исследования банка «Открытие», в 2021 году половина опрошенных готовятся к росту ставок по ипотечным кредитам, около четверти россиян готовятся к подорожанию квартир. Также исследование показало, что 14% участников не ждут подорожания недвижимости. Лишь 7% россиян прогнозируют снижение стоимости жилья в следующем году.
Такая статистика следует из результатов опроса, который проводился с 7 по 10 декабря среди тысячи граждан России. Их возраст составляет от 18-65 лет. Кроме того, подчеркивается, что чуть более половины участников опроса (51%) задумываются о том, чтобы расширить свою жилую площадь в следующем году.
Также, в 2021 году, по прогнозам экспертов департамента проектного консалтинга Est-a-Tet, ожидается усиление основных тенденций нынешнего года. Это и активизация застройщиков по реализации нового предложения, и пополнение рядов столичных девелоперов региональными организациями, а также работа над запуском крупных проектов в Новой Москве.
По мнению Трифонова, разогрев ипотечного рынка продолжится, и вследствие усиленного спроса он вырастет на 10%. В частности, экономист считает, что к концу 2020 года квадратный метр на первичном рынке подорожает на 12-15% по России, а в следующем году цены дополнительно вырастут на 8-10%.
В ЦБ РФ считают, что ажиотаж на рынке жилья при отсутствии запроса населения может вызвать снижение доступности квартир.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила о необходимости своевременно закрыть программу льготной ипотеки в связи с ускоренным ростом цен на жилье, который опережает инфляцию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, по мнению вице-президента Российской гильдии риелторов Олега Самойлова, необдуманное приобретение недвижимости может повлечь за собой серьезные проблемы уже через 1 — 2 года. Эксперт указал на то, что реальные возможности необходимо взвешивать.
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Комментарии
Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Александр Трифонов , Центральный банк России , ФБА "Экономика сегодня"
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