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Квартиры становятся недоступными для россиян 

Лера Букина 3 часа назад
Квартиры становятся недоступными для россиян
Фото: ТАСС
В 16 из 17 агломераций Российской Федерации отмечается снижение доступности жилья в сравнении с концом 2019 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные фонда «Институт экономики города» (ИЭГ).
Эксперты пришли к выводу, что средний коэффициент доступности жилья увеличился на 0,4 пункта, до 2,6 года. Речь идет о сроке, за который семья из трех человек может накопить на жилье, откладывая при этом весь свой доход.
Специалисты отметили и то, что самая низкая доступность жилья наблюдается в Санкт-Петербургской агломерации, в Московской и Владивостокской.
В Краснодарской агломерации оказалось легче всего приобрести жилье — на накопление средств на квартиру понадобится 1,9 года, подсчитали эксперты.
По словам исполнительного директора фонда ИЭГ Татьяны Полиди, ситуация с падением доступности жилой площади одновременно практически во всех агломерациях произошла впервые. Она считает, что это обусловлено ростом цен на недвижимость в условиях снижения доходов граждан.
Ранее «Рамблер» сообщал, что повышение стоимости жилья в следующем году не будет существенным. Такого мнения придерживается почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Он отметил, что единственным стимулятором роста цен может быть снижение ставок по ипотечным кредитам.
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Недвижимость , Константин Апрелев
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