Из платежек в Москве исчезла графа о страховании жилья

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Действие программы страхования жилья в Москве после 25 лет работы прекращается, заявили «Коммерсанту» в департаменте городского имущества (ДГИ). Таким образом, строка «Добровольное страхование» исчезнет из квитанций ЖКХ с декабря 2020 года. Все обязательства по действующим договорам в департаменте пообещали исполнить в полном объеме.

Жителям Москвы для защиты рисков предлагается заключать контракты напрямую со страховыми компаниями.

В столичном ДГИ отмечают, что программе удалось выполнить свою функцию, ведь в Москве получилось сформировать комплексную систему страхования в жилищной сфере.

Согласно данным, благодаря данной программе удалось урегулировать 205 тысяч страховых случаев с 1995 года.