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Москва свернула льготную программу страхования жилья 

Лера Букина 3 часа назад
Из платежек в Москве исчезла графа о страховании жилья
Фото: ТАСС
Действие программы страхования жилья в Москве после 25 лет работы прекращается, заявили «Коммерсанту» в департаменте городского имущества (ДГИ). Таким образом, строка «Добровольное страхование» исчезнет из квитанций ЖКХ с декабря 2020 года. Все обязательства по действующим договорам в департаменте пообещали исполнить в полном объеме.
Жителям Москвы для защиты рисков предлагается заключать контракты напрямую со страховыми компаниями.
В столичном ДГИ отмечают, что программе удалось выполнить свою функцию, ведь в Москве получилось сформировать комплексную систему страхования в жилищной сфере.
Согласно данным, благодаря данной программе удалось урегулировать 205 тысяч страховых случаев с 1995 года.
Участниками данной программы были «АльфаСтрахование», ВСК, «Согласие», «ВТБ Страхование» и «Ингосстрах».
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава Российский Федерации Владимир Путин одобрил идею о продлении беззаявительного порядка получения льготы на оплату ЖКУ для определенных категорий граждан. Его продление поможет в условиях эпидемии COVID-19 сохранить здоровье людей, считает депутат Госдумы Алена Аршинова.
Видео дня. Новые правила получения налогового вычета по ипотеке
Комментарии
Недвижимость , Алена Аршинова , Владимир Путин , Альфастрахование , Госдума , Ингосстрах , ВТБ Страхование
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