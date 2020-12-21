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Хуснуллин поручил Минстрою проверить рост цен на жилье 

Лера Букина 3 часа назад
Хуснуллин поручил Минстрою проверить рост цен на жилье
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу произвести анализ цен на арматуру, которая используется в жилищном строительстве, пишет РБК.
Необходимость в проверке возникла на фоне жалобы исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Дениса Новикова относительно резкого роста цен на арматуру.
Согласно данным Клуба, который был создан в 2013 году по согласованию с мэром Сергеем Собяниным, цены на арматуру возросли на 50% с середины ноября. На фоне этого наблюдается и рост стоимости жилья. Кроме того, отмечаются такие проблемы, как перебои в поставках материалов для строительства. Данная ситуация негативным образом отражается на соблюдении сроков строительства, а также на исполнении обязательств застройщиков.

«Помимо всех тех факторов, которые возникли в 2020 году к концу года добавляется невозможность получения одного из ключевых материалов, которые используются в строительстве, — металлопроката и арматуры», — цитирует РБК Новикова.

По мнению Новикова, кратковременное повышение вывозных таможенных пошлин на металл — выход из данной ситуации.
Цены на арматуру, по словам главы Клуба инвесторов Москвы, в декабре выросли на 50%, до 55–60 тысяч рублей за тонну. Однако аналитики БКС утверждают, что цены увеличились на 29%, пишет РБК.
По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, политика трейдеров спровоцировала дефицит арматуры, поскольку не были сделаны запасы из-за рисков очередных жестких ограничительных мер. Он также считает, что в России возможна ликвидация данного дефицита в течение трех месяцев благодаря мощностям отечественных заводов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2021 году в РФ рост цен на жилье в новостройках может составить 10-12%. А в Москве стоимость квартир может возрасти до 20%. Отмечается и то, что в 2020 году средняя цена первичного жилья увеличилась на 18%.
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Комментарии 1
Недвижимость , Личный счет , Марат Хуснуллин , Денис Новиков , Сергей Собянин , Минпромторг , Минстрой , РБК
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