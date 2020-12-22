Ещё
Далее:
Читайте также:
Все, что успел снять Ким Ки Дук
Все, что успел снять Ким Ки Дук Cмотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.60
92.00
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
73.00
89.50
Индексы и котировки Brent
50.52
+0.14 Золото
1873.19
+0.03 РТС
1335.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.12
1.2225
+0.0116
07.12
1.2108
18.12
10.12
26.11

Россиянам рассказали, как получить скидку при покупке квартиры 

Лера Букина 1 час назад
Риэлтор: инвестиционная покупка может помочь получить скидку на квартиру
Фото: ТАСС
При покупке недвижимости нужно иметь в виду, что многие продавцы устанавливают завышенную стоимость для того, чтобы оставить себе «запас для торга». Управляющий директор риэлтерской компании «Метриум» Надежда Коркка рассказала агентству «Прайм», что нужно учитывать, для того чтобы купить недвижимость выгодно.
Коркка подчеркивает, что стадия проекта влияет на размер скидки. Так, на начальном этапе скидка чаще всего более высокая, говорит она. По ее словам, застройщики предоставляют дисконты покупателям, которые приобретают сопутствующие квартире объекты, например, парковочное место или кладовку.
Скидка может предоставляться тем, кто совершает инвестиционную покупку — от 3 лотов и более, отмечает Коркка.
Специалист указывает на то, что при покупке квартиры нужно навести справки о застройщике. Доверие вызывает девелопер, у которого уже есть реализованные проекты.
Также Коркка отмечает, что необходимо обратить внимание на договор. По ее словам, самым безопасным способом покупки первичного жилья является приобретение недвижимости по договору долевого участия (ДДУ) с использованием эскроу-счета. Денежные средства дольщика в данном случае будут заморожены на специальном банковском счете до завершения строительства.
Что касается покупки жилья на вторичном рынке, то необходимо проверять юридическую чистоту квартиры. Покупателя должны насторожить постоянная смена собственников у жилья, продажа по доверенности и несовершеннолетние собственники, отметила Коркка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиян предостерегли от поиска съемной квартиры через социальные сети из-за наличия рисков. Отмечается, что у социальных сетей нет главной гарантии безопасности в виде системы модерации.
Видео дня. Эксперты дали прогноз по курсу рубля
Комментарии
Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году
00:42
Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение