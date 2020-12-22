Риэлтор: инвестиционная покупка может помочь получить скидку на квартиру

При покупке недвижимости нужно иметь в виду, что многие продавцы устанавливают завышенную стоимость для того, чтобы оставить себе «запас для торга». Управляющий директор риэлтерской компании «Метриум» Надежда Коркка рассказала агентству «Прайм», что нужно учитывать, для того чтобы купить недвижимость выгодно.

Коркка подчеркивает, что стадия проекта влияет на размер скидки. Так, на начальном этапе скидка чаще всего более высокая, говорит она. По ее словам, застройщики предоставляют дисконты покупателям, которые приобретают сопутствующие квартире объекты, например, парковочное место или кладовку.

Скидка может предоставляться тем, кто совершает инвестиционную покупку — от 3 лотов и более, отмечает Коркка.

Специалист указывает на то, что при покупке квартиры нужно навести справки о застройщике. Доверие вызывает девелопер, у которого уже есть реализованные проекты.

Также Коркка отмечает, что необходимо обратить внимание на договор. По ее словам, самым безопасным способом покупки первичного жилья является приобретение недвижимости по договору долевого участия (ДДУ) с использованием эскроу-счета. Денежные средства дольщика в данном случае будут заморожены на специальном банковском счете до завершения строительства.

Что касается покупки жилья на вторичном рынке, то необходимо проверять юридическую чистоту квартиры. Покупателя должны насторожить постоянная смена собственников у жилья, продажа по доверенности и несовершеннолетние собственники, отметила Коркка.