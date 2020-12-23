Сбер: система эскроу-счетов вызвала рост цен на жилье

Уменьшение количества предложения на рынке — основный драйвер увеличения стоимости жилья в России. Также на это влияют введенная в прошлом году система эскроу-счетов и льготная ипотека под 6,5%, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбера Кирилл Царев

Царев отметил, что сейчас в России по многим параметрам цены на недвижимость ниже уровней 2018 года. По его словам, рост цен начался до льготной ипотеки, после введения эскроу.

Говоря о льготной ипотеке и ее влиянии на ценовую ситуацию, Царев отметил, что она смогла «раскачать» первичный рынок. Кроме того, благодаря ей у застройщиков появился шанс продолжить работу в трудный период, говорит Царев. Он считает, что отмена льготной ипотеки негативно отразится на рынке, так как цены после этого не снизятся, но жилье станет менее доступным.

Царев заявил о необходимости в принятии мер для увеличения объемов строительства. Он подчеркнул, что большой объем предложений на рынке жилья влияет на стабилизацию цен.

Он прогнозирует, что отношение ипотеки к ВВП в РФ по итогам 2020 года вырастет примерно до уровня менее 9%. Царев уверен, что по мере дальнейших снижений ставок спрос населения на ипотеку будет расти.