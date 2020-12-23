Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.54
91.94
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.71
89.83
Индексы и котировки Brent
50.29
+0.04 Золото
1866.22
+0.02 РТС
1351.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.12
1.2186
+0.0079
08.12
1.2107
20.12
11.12
27.11

В Сбере объяснили причину роста цен на жилье 

Лера Букина 3 часа назад
Сбер: система эскроу-счетов вызвала рост цен на жилье
Фото: ТАСС
Уменьшение количества предложения на рынке — основный драйвер увеличения стоимости жилья в России. Также на это влияют введенная в прошлом году система эскроу-счетов и льготная ипотека под 6,5%, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбера Кирилл Царев.
Царев отметил, что сейчас в России по многим параметрам цены на недвижимость ниже уровней 2018 года. По его словам, рост цен начался до льготной ипотеки, после введения эскроу.
Говоря о льготной ипотеке и ее влиянии на ценовую ситуацию, Царев отметил, что она смогла «раскачать» первичный рынок. Кроме того, благодаря ей у застройщиков появился шанс продолжить работу в трудный период, говорит Царев. Он считает, что отмена льготной ипотеки негативно отразится на рынке, так как цены после этого не снизятся, но жилье станет менее доступным.
Царев заявил о необходимости в принятии мер для увеличения объемов строительства. Он подчеркнул, что большой объем предложений на рынке жилья влияет на стабилизацию цен.
Он прогнозирует, что отношение ипотеки к ВВП в РФ по итогам 2020 года вырастет примерно до уровня менее 9%. Царев уверен, что по мере дальнейших снижений ставок спрос населения на ипотеку будет расти.
Ранее «Рамблер» сообщал, что с 1 января 2021 года застройщики запланировали масштабный рост цен на жилье. Отмечается, что подорожание недвижимости уже началось 10 и 20 декабря. Очередной рост цен запланирован на 1 января 2021 года.
Видео дня. Эксперты спрогнозировали ставки по ипотеке в 2021 году
Комментарии
Недвижимость , Кирилл Царев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году
00:42
Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение