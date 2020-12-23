Путин потребовал реагировать на неоправданный рост цен на жилье 

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о необходимости своевременно реагировать на необоснованное повышение цен на жилье, пишет РБК.
Глава государства указал на то, что подобный рост цен может значительным образом подорвать усилия правительства в отношении обеспечения россиян доступным жильем.
«На это нужно самым внимательным образом и соответствующим образом реагировать», — отметил президент.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости своевременно «свернуть» программу льготной ипотеки. По ее словам, ажиотажный спрос ведет к неоправданному росту цен на недвижимость в ряде регионов России. Набиуллина подчеркнула, что рост ипотеки должен поддерживаться ростом доходов граждан, чтобы избежать «пузыря».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Сбере объяснили рост цен на жилье. Основным драйвером, по словам зампреда правления Сбера Кирилла Царева, стало уменьшение количества предложения на рынке. Также повлияли введенная в прошлом году система эскроу-счетов и льготная ипотека под 6,5%.