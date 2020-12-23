Путин потребовал реагировать на неоправданный рост цен на жилье 

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о необходимости своевременно реагировать на необоснованное повышение цен на жилье, пишет РБК.

Глава государства указал на то, что подобный рост цен может значительным образом подорвать усилия правительства в отношении обеспечения россиян доступным жильем.

«На это нужно самым внимательным образом и соответствующим образом реагировать», — отметил президент.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости своевременно «свернуть» программу льготной ипотеки. По ее словам, ажиотажный спрос ведет к неоправданному росту цен на недвижимость в ряде регионов России. Набиуллина подчеркнула, что рост ипотеки должен поддерживаться ростом доходов граждан, чтобы избежать «пузыря».