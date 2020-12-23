Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.29
91.94
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
72.90
89.18
Индексы и котировки Brent
51.40
+0.55 Золото
1872.49
+0.04 РТС
1351.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.12
1.2195
+0.0088
08.12
1.2107
20.12
11.12
27.11

Путин потребовал реагировать на неоправданный рост цен на жилье 

Лера Букина 3 часа назад
Путин потребовал реагировать на неоправданный рост цен на жилье
Фото: РИА Новости
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о необходимости своевременно реагировать на необоснованное повышение цен на жилье, пишет РБК.
Глава государства указал на то, что подобный рост цен может значительным образом подорвать усилия правительства в отношении обеспечения россиян доступным жильем.

«На это нужно самым внимательным образом и соответствующим образом реагировать», — отметил президент.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости своевременно «свернуть» программу льготной ипотеки. По ее словам, ажиотажный спрос ведет к неоправданному росту цен на недвижимость в ряде регионов России. Набиуллина подчеркнула, что рост ипотеки должен поддерживаться ростом доходов граждан, чтобы избежать «пузыря».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Сбере объяснили рост цен на жилье. Основным драйвером, по словам зампреда правления Сбера Кирилла Царева, стало уменьшение количества предложения на рынке. Также повлияли введенная в прошлом году система эскроу-счетов и льготная ипотека под 6,5%.
Видео дня. Эксперты спрогнозировали ставки по ипотеке в 2021 году
Комментарии
Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение