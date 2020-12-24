Эксперт: выгоднее покупать жилье в начале года

Руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских заявил, что первые месяцы нового года — оптимальное время для приобретения вторичной недвижимости, пишет Ura.ru. По его словам, в это время собственники жилья чаще снижают цену.

Камельских отмечает, что в январе—феврале в условиях низкого спроса те, кто не продал квартиру, с большой вероятностью сделают скидку.

По словам риелтора Павла Боровикова, сегодня выгодно покупать недвижимость для проживания.

«Если мы говорим про покупку недвижимости для себя, то сейчас, конечно, самое лучшее время. И оно продлится благодаря условиям льготной ипотеки», — отметил он.