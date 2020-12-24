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Эксперт сделал прогноз по снижению цен на жилье в России 

Лера Букина 30 минут назад
Эксперт: цены на жилье в России начнут падать в середине 2021 года
Фото: РИА Новости
Стоимость квадратного метра на российском рынке недвижимости начнет снижаться в середине 2021 года. Такого мнения придерживается аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, пишет Deita.ru со ссылкой на «Вечернюю Москву».
Эксперт считает, что цены на жилье в России начнут снижаться после завершения реализации государственной программы льготного кредитования ипотеки. Он прогнозирует падение цен на 5-7%.
Однако Коренев отмечает, что реализация такого сценария возможна при условии сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в этот период. По его словам, если инфляция составит около 4-4,5%, то Банк России сможет понизить ставку рефинансирования.
В таком случае, по мнению специалиста, ставки по кредитам снова могут начать уменьшаться. Проценты могут начать возвращаться на экономически обоснованные уровни баланса спроса и предложения — около 7,5% против нынешних 6,5%, считает Коренев.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о необходимости своевременно реагировать на необоснованное повышение цен на жилье. Он отметил, что подобный рост цен может значительным образом подорвать усилия правительства в отношении обеспечения россиян доступным жильем.
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Комментарии
Недвижимость , Алексей Коренев , Владимир Путин , Центральный банк России , РИА "Дейта"
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