Эксперт: цены на жилье в России начнут падать в середине 2021 года

Стоимость квадратного метра на российском рынке недвижимости начнет снижаться в середине 2021 года. Такого мнения придерживается аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев пишет Deita.ru со ссылкой на «Вечернюю Москву».

Эксперт считает, что цены на жилье в России начнут снижаться после завершения реализации государственной программы льготного кредитования ипотеки. Он прогнозирует падение цен на 5-7%.

Однако Коренев отмечает, что реализация такого сценария возможна при условии сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в этот период. По его словам, если инфляция составит около 4-4,5%, то Банк России сможет понизить ставку рефинансирования.

В таком случае, по мнению специалиста, ставки по кредитам снова могут начать уменьшаться. Проценты могут начать возвращаться на экономически обоснованные уровни баланса спроса и предложения — около 7,5% против нынешних 6,5%, считает Коренев.